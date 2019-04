Aznar: "La fragmentación es una maldita derrota para el centroderecha español"

Actualizado 23/04/2019 16:41:04 CET

EL EJIDO (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha avisado de que la "fragmentación" es una "maldita derrota" para el "centroderecha español" y ha apelado a la "unificación" del voto, "absolutamente esencial para restablecer el orden constitucional".

"La fragmentación es maldita, y es una maldita derrota para el sistema constitucional y para el mantenimiento del legado de la transición", ha asegurado Aznar, quien ha trasladado en una clara alusión al voto útil su "preocupación" porque "no ser el partido más votado significa claramente perder las elecciones"

Ante un auditorio abarrotado en el restaurante El Edén de El Ejido (Almería), ha asegurado que la ley electoral "castiga cruelmente la división" y ha advertido de que, en la "situación actual, no estamos para decir me voy a dar una alegría o me voy a cobrar una factura porque el domingo se está decidiendo el rumbo histórico de España".

"O hay una concentración masiva de voto en torno al PP o corremos serios riesgos de que esa tropa, esa banda de secesionistas, de terroristas, independentistas, de batasunos y de radicales de Podemos condicionen el gobierno de España y eso no puede pasar nunca", ha remachado.

Aznar, para quien "no caben bromas ante un momento clave" de la historia de España, ha pedido "reflexión" para evitar una "mutación constitucional" ya que, según ha apuntado, "hoy, el centroderecha, tienen muchas posibilidades de perder si no reacciona".

"Desgraciadamente, lo que antes era uno, ahora son tres, y es crucial el que nos juntemos otra vez aquellos que fuimos capaces de construir una gran mayoría social en España", ha indicado.

En esta línea, el expresidente ha señalado que la "política es sumar, sumar y sumar, y no echar gente a la cuneta" y ha llamado a "sumar voluntades para que en la casa del centroderecha quepa más gente y podamos hacer cosas juntos los que tenemos esa visión de España".

"Es el momento de hacer esa reflexión y lo que no se pueden hacer es propuestas que no vas a cumplir. No se puede jugar con las emociones de la gente pensando que uno tiene el monopolio de esas emociones. Lecciones de España y de patriotismo no nos la da nadie y no las aceptamos de nadie", ha afirmado.

Ha advertido, asimismo, de que la "fragmentación que tanto me preocupa", hará "perder por goleada" el Senado, instrumento "fundamental", según ha subrayado, "para aplicar las medidas que se necesitan para restablecer el orden constitucional".

"Es absolutamente fundamental ser el más votado o no tendrás el Senado", ha asegurado para, a continuación, reivindicar al PP como el partido que se "creó, se ideó, se concibió y se parió para servir a España" y afear la actitud de quienes "miran todo el rato atrás para decir lo que se pudo hacer y no se hizo".

"SÁNCHEZ ES EL CANDIDATO DE SECESIONISTAS E INDEPENDENTISTAS"

Aznar ha pedido el voto para los 'populares', "únicos capaces de asegurar el orden constitucional y la prosperidad económica", frente a la opción del PSOE y Pedro Sánchez, que "ya tiene un pacto con los secesionistas".

"Ese pacto está hecho y escrito y cuando dicen que no, mienten. Ese pacto significa que si los golpistas son condenados, Sánchez y sus socios les van a indultar al día siguiente; y significa que va a haber una consulta para reconocer el carácter plurinacional de España y la independencia de Cataluña", ha aseverado.

Para el expresidente, "ya está bien" de seguir "aguantando" la "insolencia, los insultos, las deslealtades y las salidas fuera de la ley" de quienes, a su juicio, están actuando "desde la traición y la deslealtad para romper ese formidable ejemplo que fue la transición y la unidad del país".

"Sánchez es el candidato de secesionistas y de independentistas porque le quieren, le necesitan para continuar su política de ruptura de España. Si consiguen que sea presidente, el rumbo que va a tomar España será absolutamente imprevisible y eso es lo que está encima de la mesa", ha avisado.

Aznar ha concluido reiterando que, ante el 28 de abril, solo caben dos opciones que pasan por, un lado, por "el pacto que ya tienen secesionistas, independentistas, y batasunos con el gobierno de coalición de izquierdas cuya continuidad significaría la puesta en cuestión de todos los logros que la democracia ha traído a España desde que comenzó la transición".

"La otra opción es la fórmula constitucionalista que encabeza el PP y que asegura el orden, la estabilidad, la prosperidad y la seguridad para la España del futuro", ha finalizado junto a un "¡Viva España! al que ha seguido el himno nacional.