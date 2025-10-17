José Mercé será nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Almería el 12 de diciembre

El presidente de la Peña El Taranto, Rafael Morales, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el concejal de Cultura, Diego Cruz. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantaor jerezano José Mercé será nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Almería el próximo 12 de diciembre en el Teatro Apolo de la capital, un día antes de que llegue al Auditorio Maestro Padilla con su nuevo espectáculo 'José Mercé canta a Manuel Alejandro'.

"Almería quiere devolver a Mercé lo que ya hace tiempo ha sabido ganarse con creces: el título de hijo adoptivo; un título que no se regala, sino que se merece porque Mercé es uno más entre nosotros", ha dicho la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

En una nota, ha resaltado la relación del cantaor con Almería, puesto que José Mercé tiene el Escudo de Oro de Almería, ha sido pregonero de la feria y también ha sido emisario del Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes, toda vez que ha formado dúo en "incontables ocasiones" con el guitarrista José Fernández Torres, 'Tomatito', "haciendo disfrutar a miles y miles de espectadores de la unión y el talento de dos genios vinculados con Almería".

Acompañada por el concejal de Cultura, Diego Cruz, y del presidente de la Peña El Taranto, Rafael Morales, la primer edil ha añadido que "durante todos estos años, Mercé ha beneficiado a Almería, desde la honradez y la generosidad, acrecentando su prestigio y difundiendo la historia, el patrimonio y el arte de esta tierra que ahora, y ya de manera oficial, también es la suya".

José Mercé acudió en 1983 acudió a cantar a la peña que tiene su sede en los Aljibes Árabes. Desde esa primera actuación, se "estableció un idilio entre el artista jerezano y El Taranto que se ha ido consolidado y acrecentando con el paso de los años".

El cantaor ha mandado "un fuerte abrazo muy flamenco para todos los almerienses", después de agradecer a la alcaldesa y al equipo de gobierno el nombramiento como hijo adoptivo, que le hará sentirse "más almeriense que nunca porque Almería es también mi tierra".

El reconocimiento se realizará un día antes de la actuación de Mercé en el Maestro Padilla con su homenaje al compositor Manuel Alejandro, con una revisión flamenca de sus principales temas acompañado de su cuadro habitual, con dos guitarras flamencas, tres palmeros, una percusión flamenca, a los que ha incorporado un piano acústico y un contrabajo.

"Sin duda estamos ante un concierto espectacular, para el que recomendaría ir comprando la entrada con antelación, que va a unir la creatividad, el talento y la fuerza de dos artistas impresionantes: Manuel Alejandro y José Mercé y auguramos un nuevo 'entradas agotadas'", ha vaticinado la alcaldesa. Las entradas estarán a la venta de forma inminente a través de la página web https://almeriaculturaentradas.es/ y en la taquilla del Teatro Apolo.

José Mercé cuenta con casi 20 álbumes publicados desde su debut en 1968, Mercé ha mantenido la esencia pura del cante y la ha sabido fusionar con otros ritmos, otras músicas y otras culturas, rompiendo fronteras y llegando a todo tipo de públicos. Recientemente le ha sido entregado el Disco de Diamante, que acredita más de un millón de discos vendidos durante su carrera, "hito nunca logrado por un flamenco".