A juicio un hombre al acusado maltratar a su mujer e intentar matarla con un rodillo de cocina en Almería

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería va a celebrar este viernes el juicio contra un hombre acusado de maltratar a su mujer durante años e intentar matarla al asestarle varios golpes en la cabeza con un rodillo de cocina en el domicilio familiar, donde se encontraba al menos uno de sus tres hijos.

Según su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, la Fiscalía tiene previsto solicitar once años y medio de prisión para el acusado por un delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de parentesco y otro más de malos tratos habituales, ya que la víctima habría viviendo en un clima de violencia prácticamente desde el inicio de la relación.

Los hechos habrían tenido lugar el 11 de diciembre de 2024, cuando la mujer acababa de llegar a casa de trabajar y se inició una "discusión" con el acusado en la que este le habría exigido que le entregara todo el dinero que había cobrado por su empleo. Acto seguido, habría echado a la mujer a la calle.

Cuando la víctima volvió y se disponía a entrar en el baño sin hacer caso de su marido, este la habría golpeado en la cabeza "en más de tres ocasiones" con un rodillo que había cogido de la cocina con "ánimo de acabar con su vida", lo que hizo que la mujer comenzara a pedir auxilio.

Fue entonces cuando la hija mayor de la pareja, que contaba con 14 años en ese momento, salió de su habitación y se interpuso entre ambos al ver a su padre con el rodillo y a su madre ensangrentada a fin de evitar nuevos golpes. En ese momento, la mujer aprovechó para salir corriendo y pedir ayuda.

La mujer sufrió importantes lesiones con fracturas en el cráneo por las que estuvo impedida un mes y de las que le han quedado secuelas.

El Ministerio Público apunta que desde el inicio de la relación en 2006, el acusado ha mantenido un "control férreo" sobre su mujer, a quien no "dejaba salir sola a la calle" y pedía explicaciones de todo lo que hacía, de modo que la víctima debía pedir permiso "para cualquier cosa".

Así, desde su llegada a España en 2023, el acusado solo habría permitido a su esposa salir a la calle para ir a trabajar "controlando sus horarios" y "exigiéndole que le entregara todo el dinero que ganaba".

Como parte de estos mecanismos de control, el acusado tendría incluso, conforme la acusación, una habitación cerrada con los documentos de la familia, ropa o dinero "donde solo entraba él" y "donde guardaba la televisión cada vez que él salía de la casa, teniendo solo la llave el acusado".

La mujer también sufría insultos e improperios del acusado cuando este se enfadaba con ella, mientras que en otras ocasiones habría sido golpeada mediante "tirones de pelo" o "bofetadas".

La Fiscalía apunta además que, en ocasiones, el varón "iba a la cocina, cogía un cuchillo y acercándoselo, le manifestaba que la iba a matar o que la iba a quemar" para amedrentarla, estando los hijos en común presentes en la mayoría de las ocasiones.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía también solicita 17 años de alejamiento e incomunicación del acusado con la víctima, ocho años de libertad vigilada y el pago de 33.00 euros en indemnizaciones por las lesiones y el daño moral ocasionado. El juicio está previsto a partir de las 10,00 horas en la Sección Tercera de Almería.

El teléfono 016 es el número de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y a su entorno. No deja huella en la factura, aunque puede quedar registrado en algunos terminales. También se pueden realizar consultas mediante el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online de la página web 'violenciagenero.igualdad.gob.es'. Estos servicios funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.