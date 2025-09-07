El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios de comunicación, durante la inauguración del XV Congreso de Economía Agroalimentaria en Granada. (Foto de archivo). - Álex Cámara - Europa Press

ADRA (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha defendido este domingo que la Junta de Andalucía "está encima" de los casos de gripe aviar que se han detectado en las últimas fechas en la comunidad autónoma, y espera "erradicar" este problema "en el menor tiempo posible".

Así lo ha manifestado el consejero en una atención a medios durante una visita a la Feria de Adra (Almería) junto a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la que, a preguntas de los periodistas, el titular andaluz de Agricultura ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad" en torno a estos casos de gripe aviar.

El consejero ha explicado además que "Andalucía va a participar esta semana en la reunión del Comité de Vigilancia y Alerta Sanitaria Veterinaria convocado por el Ministerio de Agricultura" en la que, "en principio", se iba a hablar "acerca de la enfermedad de la lengua azul", si bien "a propuesta de Andalucía hemos introducido también la gripe aviar" como asunto a tratar, ha aclarado.

"Los andaluces tienen que estar tranquilos y saber que la Junta de Andalucía viene actuando desde el primer momento siguiendo el protocolo veterinario", ha abundado Fernández-Pacheco, que en ese sentido ha remarcado que la administración autonómica ha "sacrificado a los animales en el único foco que hay declarado ahora mismo en la provincia de Huelva".

Ha detallado al respecto que "se ha desinfectado, se ha creado un cordón sanitario de diez kilómetros en torno a esa explotación y, como existen otros focos que están saliendo con casos de fauna silvestre, se ha creado un órgano de coordinación entre la Consejería de Agricultura, la de Sostenibilidad y Medio Ambiente y, por supuesto, la de Salud" y Consumo, "para seguir actuando de la mejor manera posible, apoyados siempre en el asesoramiento de los técnicos, veterinarios y especialistas que hay en la Junta de Andalucía en torno a esta enfermedad que, por desgracia y por experiencia propia, conocemos tan bien en nuestra comunidad autónoma".

Fernández-Pacheco ha incidido así en lanzar "un mensaje de tranquilidad, de responsabilidad", porque "la Junta está encima de la enfermedad y nuestro objetivo es acotarla y erradicarla en el menor tiempo posible".

A preguntas de los periodistas, el consejero ha considerado que, "desde luego", es "una mala noticia que surja un foco de gripe aviar en una explotación avícola de nuestra comunidad autónoma", pero ha apostillado que "lo bueno es que tanto la Oficina Comarcal Agraria como los servicios técnicos de la Delegación Territorial de Huelva, en cuanto lo detectaron, pusieron en marcha el protocolo".

Ante las "sospechas de focos en torno a fauna silvestre" que se han detectado "en algunos parques también de diversas ciudades" andaluzas, el consejero de Agricultura ha animado a los ciudadanos a que "sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la autoridad de Agricultura de cara a que lo podamos erradicar".

En esa línea, Ramón Fernández-Pacheco ha defendido que "no hay que hacer un llamamiento a la preocupación excesiva ni a la alarma", sino "simplemente saber que la autoridad competente, en este caso la Junta de Andalucía, está encima del problema", y que lo va a "trasladar al Ministerio" de Agricultura "también para contar con la mayor coordinación con el resto de comunidades autónomas", según ha remarcado para concluir señalando que, "si todo sale bien, confiamos en poder erradicar la enfermedad lo antes posible".