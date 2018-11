La Junta dice que hará "todo lo que tenga en la mano" para que la planta de Cemex siga funcionando en Gádor

Publicado 07/11/2018 13:37:58 CET

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, ha asegurado que el Gobierno andaluz "va a poner todo lo que tenga en su mano" para que la planta de Cemex "siga estando en Gádor (Almería) y siga funcionando", y ha insistido en que estarán "a disposición de los trabajadores, tratando de poner en positivo todo lo que podamos hacer".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, antes de visitar la exposición 'Los carteles del cambio' de CCOO, Carnero ha dicho que hay que tener en cuenta no sólo a los trabajadores de la instalación "sino lo que implica en cuanto a empleo indirecto que genera una industria de ese tipo, que supera con creces el directo", calculando que "podemos estar hablando de más de 350 familias las afectadas en el total del ERE".

Al respecto, ha considerado una postura "correcta" que se haya convocado una mesa de negociación para buscar alternativas y que se haya aplazado el ERE "porque no se entendería esa mesa con la espada de damocles que puede suponer un ERE"; aunque ha incidido en que en esa mesa "todos tenemos que poner de nuestra parte".

Carnero ha asegurado que desde el primer momento que la empresa planteó la posibilidad de plantear un ERE "trabajamos de la mano de los sindicatos", porque "no creemos que la planta de Gádox no sea viable ni rentable", algo que, ha apuntado, "además no tiene ningún sentido que eso sea así y mantengan los derechos mineros como la empresa quiere mantener".

Al respecto, ha recordado que "la propia cementera dijo hace tres o cuatro meses que la planta de Gádor tenía excelentes resultados, con lo cual no entendemos cómo se puede luego plantear un ERE". "La Junta va a trabajar para que no se haga, igual que trabajó la pasada semana para que no se haya presentado ahora", ha incidido.

Ha señalado que "cada puesto industrial que se pierde en Andalucía cuesta mucho trabajo de recuperar". "Y no nos podemos permitir el lujo de que una multinacional decida de la noche a la mañana que simplemente no le es rentable mantener la planta porque prefiere tenerla en cualquier otro punto", ha manifestado Carnero.