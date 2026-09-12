La Junta mantiene a la venta sin nueva subasta cinco lotes de inmuebles en Almería por cerca de 2,59 millones

Ubicación de los inmuebles de la Junta en el edificio Torres Bermejas de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía mantiene a la venta directa cinco lotes de inmuebles de su propiedad en Almería capital por un precio conjunto de 2.586.528 euros, después de que no recibieran ofertas en las dos subastas celebradas el pasado año.

Entre los activos figuran una vivienda y varios espacios en el edificio Torres Bermejas, la antigua sede provincial de IDEA, un inmueble de la calle Álvarez de Castro y una parcela de uso residencial en La Cañada de San Urbano con capacidad para 26 viviendas.

Así lo recoge la información publicada por la Dirección General de Patrimonio de la Junta, consultada por Europa Press, que mantiene abierto hasta el 29 de enero de 2027 el plazo para solicitar la compra de estos bienes sin necesidad de celebrar una nueva subasta.

Los inmuebles formaron parte de un procedimiento con 28 lotes de toda Andalucía que contempló dos subastas sucesivas, con un precio para la segunda un 25 por ciento inferior al fijado inicialmente. Los lotes almerienses quedaron desiertos y los importes de aquella segunda convocatoria son los que la Junta mantiene ahora para su venta.

El inmueble más barato de los cinco lotes principales, con un precio actual de 226.859 euros, es una vivienda situada en la primera planta del edificio Torres Bermejas, en el número 25 de la avenida de la Estación, con una superficie de 158 metros cuadrados.

En el mismo edificio se encuentra el segundo lote, compuesto por un local comercial de 258,45 metros cuadrados en la planta baja y una oficina de 399,85 metros cuadrados en la entreplanta, ambos comunicados mediante una escalera interior. El conjunto se ofrece por 563.299 euros, aunque la Junta permite adquirir por separado la oficina por 325.920 euros y el local por 237.379 euros.

Torres Bermejas ya había formado parte de anteriores intentos de venta de patrimonio de la Junta. En 2024 se ofrecieron otros tres locales del edificio, situados en las plantas baja, primera y tercera, por 876.794 euros en la primera subasta y 745.274 euros en la segunda, sin que tampoco se presentaran ofertas.

DE LA ANTIGUA SEDE DE IDEA A SUELO PARA 26 VIVIENDAS

Por otro lado, la Junta mantiene a la venta por 652.066 euros la antigua sede provincial de IDEA, situada en el número 24 de la avenida Pablo Iglesias y con parte del inmueble hacia la calle Cámaras.

El lote está compuesto por tres locales comerciales actualmente destinados a oficinas, con superficies registrales de 158, 120 y 77,09 metros cuadrados, una oficina de 149,15 metros cuadrados en la primera planta y dos plazas de garaje en el sótano.

La oficina de la primera planta dispone de acceso desde el portal del edificio y también está comunicada mediante una escalera con los locales de la planta baja, que a su vez cuentan con accesos desde la avenida Pablo Iglesias, la calle Cámaras y una vía peatonal paralela a esta última.

La cuarta propiedad, con un precio actual de 296.822 euros, se encuentra en el número 25 de la calle Álvarez de Castro y está compuesta originalmente por dos viviendas de la segunda planta que actualmente permanecen unidas y distribuidas como una oficina de 344 metros cuadrados construidos, incluidos los elementos comunes.

El lote de mayor importe es una parcela situada en la calle Alonso Cano, en La Cañada de San Urbano, con una superficie de 2.628,29 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.115,67 metros cuadrados. El terreno tiene uso residencial unifamiliar, capacidad para 26 viviendas y una altura máxima de dos plantas, y se ofrece por 847.478 euros.