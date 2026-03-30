Un jurado elegirá hasta ocho equipos para avanzar en la construcción de cien viviendas en el Barrio Alto de Almería

Archivo - Parcelas resultantes de la reurbanización de Barrio Alto en Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y el Colegio de Arquitectos han constituido el jurado que evaluará las 18 propuestas que se han presentado a concurso para desarrollar un centenar de viviendas en régimen de alquiler con opción a compra para menores de 35 años en la zona de Barrio Alto, de modo que podrán seleccionar hasta ocho equipos para que desarrollen sus anteproyectos con mayor detalle.

La iniciativa, promovida a través de la empresa municipal de la vivienda 'Almería XXI', se enmarca dentro de la estrategia municipal de regeneración urbana y fomento del acceso a la vivienda para jóvenes, en este caso, a través de un concurso de ideas.

El jurado está presidido por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y en él se incluyen también el decano del Colegio de Arquitectos, Luis Cano Rodríguez, técnicos municipales y representantes del ámbito arquitectónico, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La edil ha valorado la alta participación ante la concurrencia de 18 propuestas, lo que a su juicio "refleja el interés y la confianza del sector en este proyecto estratégico para la ciudad".

Asimismo, ha destacado el trabajo previo realizado por la mesa técnica encargada de la revisión inicial de las propuestas, ya que "se ha llevado a cabo un análisis riguroso y detallado que ha permitido garantizar que todas las propuestas cumplen con los requisitos establecidos en el concurso".

Cabrera ha estimado también la "calidad" de las ideas presentadas, puesto que presenta un nivel "muy alto, tanto desde el punto de vista arquitectónico como en términos de innovación, sostenibilidad y sensibilidad urbana", lo que "sin duda enriquecerá el resultado final del proyecto".

El concurso se desarrolla bajo el formato de intervención de jurado en dos fases y en régimen de anonimato bajo lema. El objetivo es seleccionar la propuesta que servirá de base para la redacción del proyecto, dirección de obra y estudio de seguridad y salud correspondiente a la zona reurbanizada de Barrio Alto, de la que resultaron cinco parcelas.

Los proyectos serán evaluados atendiendo a criterios de calidad arquitectónica, originalidad, sostenibilidad y eficiencia energética, elementos clave en el diseño urbano contemporáneo.

El modelo residencial planteado sobre esta zona introduce el alquiler con opción a compra, una fórmula que permitirá a los jóvenes acceder progresivamente a la propiedad de la vivienda y facilita su emancipación en un contexto de creciente dificultad en el mercado inmobiliario.

Tras una primera fase de selección, el jurado elige ahora un máximo de ocho equipos finalistas que desarrollarán sus anteproyectos con mayor detalle. El equipo ganador obtendrá el encargo de redacción del proyecto y dirección de obra, como parte de los objetivos de inversión y ejecución de obra que se ha marcado el Ayuntamiento de Almería, a través de la empresa municipal de la vivienda, para 2026 en el marco de la promoción de vivienda pública.