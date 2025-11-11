Juzgan este miércoles a un hombre acusado de apuñalar a otro en un bar de Gádor (Almería) el día de Año Nuevo

ALMERÍA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería va a acoger este miércoles el juicio contra un hombre acusado de intentar matar de una puñalada a otro en un bar de Gádor el día de Año Nuevo de 2024, donde se inició una disputa en la que también habría herido a otra persona con la navaja que portaba.

La Fiscalía va a solicitar 12 años de prisión para el acusado por un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que le reclama ocho años de cárcel, y otro delito de lesiones, por el que solicita cuatro años más de prisión, según el escrito de acusación provisional consultado por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar el día 1 de enero de 2024 por la tarde, cuando el acusado se encontraba en un bar de Gádor e inicio una discusión con otro hombre y su amigo en el transcurso de la cual, "sin mediar palabra", habría golpeado a uno de ellos con una botella de cristal.

Asimismo, conforme al relato de la Fiscalía, el acusado esgrimió una navaja "de grandes dimensiones" y "con la intención de causarle una muerte cierta" al varón a que habría dado el botellazo, "le apuñaló en el costado", por la espalda.

El ataque hizo que la víctima cayera al suelo y que interviniera su amigo, quien intentó arrebatarle la navaja al acusado para "evitar que el procesado continuara agrediendo" al perjudicado. En este sentido, se hirió en una mano al agarrar el cuchillo por la hoja.

El acusado, en prisión provisional desde hace casi un año por estos hechos, emprendió la huida del bar y dejó en el establecimiento a la víctima de la puñalada, a la que provocó un neumotórax por el que estuvo ingresado en el hospital y tardó 40 días en curar. Asimismo, su acompañante sufrió heridas dos heridas en dos dedos de las manos, por las que recibió puntos de sutura.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía interesa órdenes de alejamiento de entre cinco y nueve años con respecto a las víctimas así como el abono de una indemnización a la persona apuñalada de 2.080 euros. La vista oral en la Sección Tercera está prevista a partir de las 10,00 horas.