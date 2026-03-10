A juicio por intentar matar a tiros al novio de su expareja en una zona de copas de Almería

ALMERÍA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería va a celebrar este miércoles el juicio contra el hombre de 40 años que en abril de 2022 intentó a acabar con la vida del novio de su expareja sentimental de varios disparos en la zona de ocio nocturno de La Térmica, en la costa de la capital.

La Fiscalía pide para el acusado de los delitos de asesinato en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas un total de 16 años de prisión, mientras que para sus dos acompañantes en el momento de los hechos, acusados como cómplices, solicitará ocho años de cárcel, según el escrito provisional de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.

El Ministerio Público señala que el acusado llegó a disparar hasta en seis ocasiones contra la víctima, aunque solo recibió tres impactos de bala en el abdomen, en el antebrazo izquierdo y en una muñeca --los dos últimos durante su huida por los locales de copas-- por los que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones.

Según la investigación policial se vio facilitada porque la víctima conocía al autor de los hechos, ya que se trataba del exnovio de su pareja, quien le acusaba de maltratar a la hija menor que ambos tenían en común, conforme a la versión que ofreció a los agentes.

El principal acusado, con antecedentes penales por violencia de género, acudió al encuentro de su víctima acompañado de otros dos varones en un coche durante la noche del 16 de abril de 2022, según expone la acusación. Ya de camino habría llamado insistentemente a la pareja de su exnovia, a quien escribió algunos mensajes amenazantes ante la falta de respuesta.

Los acusados se trasladaron a una discoteca de La Térmica, donde el principal acusado se bajó del coche con un revólver oculto en un bolsillo de los pantalones mientras lo sujetaba con la mano derecha después de que haber divisado a la víctima, hacia la que se dirigió mientras sus compinches esperaban fuera en el coche a sabiendas de sus planes, según el fiscal.

Fue al encontrarse "de frente" con la víctima, a "un metro" de distancia en la puerta del local, cuando el acusado sacó la pistola "de forma inesperada" y "sin mediar palabra le disparó en el abdomen", de modo que el perjudicado "no pudo reaccionar". En este sentido, la Fiscalía señala la agravante de alevosía en el ataque.

Aunque perdió el equilibrio, la víctima pudo incorporarse de nuevo y huir hacia el interior de la discoteca mientras que era perseguido por el acusado, quien le volvió a disparar "por la espalda" y le alcanzó en el brazo izquierdo, mientras que erró en el tercer disparo.

Los tiros se sucedieron en el local después de que la víctima se refugiara tras la barra del establecimiento para después, en un descuido, salir al exterior en dirección al pub Sultán, donde "intentó esconderse entre las mesas y las personas que se encontraban en el lugar".

No obstante, el acusado habría seguido con su propósito y "volvió a dispararle impactando en su muñeca izquierda", sin posibilidad de pegar más tiros porque el arma "se atascó". Aún así, en ese momento, le enseñó a la víctima uno de los proyectiles que llevaba en el bolsillo y le dijo "esta es la que te va a mandar al cementerio".

El acusado huyó del lugar al escuchar en ese momento las sirenas de la policía, de modo que se llevó el arma consigo. En este sentido, los otros dos procesados procedieron a dar la vuelta con el coche, donde le esperaron a varios metros del lugar de los hechos. A su encuentro, el acusado les apremió para irse a gran velocidad al decirles "vámonos que le he 'tirao'".

Los tres procesados se trasladaron hasta el Bar Coyote, a un kilómetro y medio de La Térmica, y se deshicieron de varios proyectiles por una alcantarilla próxima. El principal acusado se quedó en el pub mientras que sus cómplices se fueron con el coche hasta la Plaza Pavía, donde lo dejaron aparcado y con el arma oculta en el maletero.

La víctima sufrió importantes heridas de las que tardó 180 días en curarse, nueve de los cuales supusieron una pérdida de calidad de vida grave, y de las que le han quedado secuelas. La Policía Nacional consiguió recuperar el arma empleada en el ataque, que había sido modificada y tenía borrado el número de serie. El juicio está previsto en la Sección Segunda de la Audiencia de Almería a partir de las 9,30 horas.