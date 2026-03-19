Juzgan este viernes a un presunto 'petaquero' que encalló en Cabo de Gata (Almería) con 1.100 litros de combustible

Archivo - Playa de Los Escullos, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto celebrar este viernes el juicio contra un presunto 'petaquero' que fue localizado tras encallar con una 'narcolancha' cargada con 1.100 litros de combustible en una zona rocosa de Los Escullos, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), donde además se produjo un "conato de incendio" en el motor.

En su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, el fiscal solicita inicialmente seis años y tres meses de prisión por un delito de contrabando y otro contra la seguridad colectiva, así como el pago de una multa de 250.000 euros, entre otras penas accesorias.

La Fiscalía apunta que el acusado fue sorprendido el 15 de agosto de 2025, sobre las 16,00 horas, en las proximidades al embarcadero de Los Escullos de Níjar después de que hubiese encallado la embarcación que patroneaba, en este caso, una semirrígida de casco de fibra de ocho metros de eslora equipada con un motor de 300 caballos valorada en casi 54.000 euros.

El Ministerio Público incide en que la propia embarcación 'go fast' está considerada de género prohibido en la ley de represión de contrabando en relación con el decreto ley por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías.

En la indicada embarcación, el acusado transportaba 54 garrafas de 25 litros de gasolina cada una --aproximadamente 1.100 litros de gasolina-- "al margen de toda actividad reglada" y "contraviniendo de forma grave y consciente la normativa" ante los riesgos que entraña transportar dicha cantidad de combustible sin medidas de seguridad homologadas.

En la misma línea, el fiscal incide en los riesgos para el medio ambiente que supone el transporte por vía marítima de tal cantidad e gasolina, máxime en un espacio protegido como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, puesto que los vertidos de hidrocarburos en el mar "afectan a la calidad del agua y de los ecosistemas marinos y costeros y a la salud humana".

La embarcación, patroneada por el acusado, encalló en una zona rocosa, toda vez que el motor mostraba "signos evidentes de sobrecalentamiento" ya que "emitía humo", ante lo que aprecia además un riesgo de incendio.

En este sentido, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se vieron obligados a intervenir de manera "urgente" para "sofocar el conato de incendio" y evitar el peligro generado "llegara a materializarse".

"Existió por tanto un riesgo real de explosión y concentración de gases, fruto de un transporte, almacenamiento y manipulación deficientes de combustible, creando una mezcla idónea para formar una atmósfera explosiva", resume la Fiscalía. El juicio está previsto a partir de las 9,30 horas en la Sección Tercera de Almería.