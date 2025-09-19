El Karst en Yeso de Sorbas (Almería) acoge hasta este domingo su XII Encuentro de Espeleología 'Topo Sorbas'

ALMERÍA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Karst en Yeso de Sorbas, en Almería, acoge desde este viernes y hasta el próximo domingo la décimo segunda edición del encuentro andaluza de espeleología 'Topo Sorbas', el cual se incluye en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Espeleología y Descenso de Cañones.

El evento reúne a deportistas de toda España y de federaciones internacionales que tienen como objetivo la prospección, exploración y topografía de cavidades en este singular paraje natural, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

El programa contempla talleres de técnicas de progresión por cavidades, nuevos modelos de topografía digital y sesiones de fotografía subterránea, disciplina "clave" para difundir la riqueza medioambiental y deportiva de la espeleología.

Con estas actividades se busca definir los sistemas espeleológicos del Karst en Yeso de Sorbas y valorar su importancia como referente natural y científico.

El diputado provincial de Deportes, José Antonio García, ha mostrado el apoyo a este encuentro que "combina a la perfección la vertiente deportiva con la investigación y la divulgación científica".

"Los participantes podrán disfrutar de la práctica de la espeleología en un entorno único, al tiempo que se avanza en la documentación topográfica de las cavidades de este tesoro natural que es el Karst en Yeso de Sorbas", ha valorado ante un evento en el que se efectuarán talleres de fotografía en cavidades, "una disciplina fundamental para difundir la riqueza de este espacio".

Estos aspectos, según García, contribuyen a "poner en valor uno de nuestros principales recursos turísticos y deportivos, y desde las administraciones tenemos la responsabilidad de seguir potenciándolo".

Por su parte, el alcalde de Sorbas, Juan Francisco González, se ha congratulado ante la relevancia de un encuentro que recibe a espeleólogos de diferentes puntos de España. "Desde el Ayuntamiento hacemos una apuesta decidida por nuestro patrimonio, nuestro enclave natural y pro nuestro Karst en Yeso de Sorbas, que recientemente ha sido declarado lugar de Interés Espeleológico por la Sociedad Española de Ciencias del Karts", ha valorado.

La vicepresidenta de la Federación Andaluza de Espeleología, Inmaculada Ayuso, ha destacado que 'Topo Sorbas' es un evento que gira en torno al deporte de la espeleología y a todas las disciplinas vinculadas a él, como la topografía o la fotografía subterránea.

"Es un punto de encuentro que reúne a espeleólogos de toda Andalucía y de numerosas provincias de España, lo que convierte a Sorbas en un referente nacional para la práctica y la difusión de esta disciplina", ha manifestado.

El presidente Club Espeleo, José Antonio Martínez, ha valorado que las jornadas puedan darse "en uno de los karst en yeso más impactantes del mundo". "En este entorno se han identificado y descrito formaciones únicas que, en muchos casos, se documentaron por primera vez en esta zona. Es una oportunidad para conocer y poner en valor nuestro patrimonio natural subterráneo, ya que solo a través de la exploración y la topografía podemos descubrir sus auténticas características, tanto biológicas como geológicas", ha transmitido.