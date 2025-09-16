La Legión recibe este viernes el Escudo de Oro de la Ciudad por el XXX aniversario de su llegada a Almería

Cartel del acto de entrega del Escudo de Oro de la Ciudad a la Legión. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento concederá el Escudo de Oro de la Ciudad a la Legión en un acto público que tendrá lugar este viernes 19 de septiembre en la Plaza de la Constitución.

Esta distinción se enmarca en el XXX Aniversario de su llegada a Almería como reconocimiento a la "brillante historia de esta unidad y a su permanente labor de colaboración y servicio con todas las instituciones y el conjunto de la sociedad almeriense a lo largo de todos estos años", según ha señalado el Consistorio en una nota.

La regidora almeriense ha considerado que "ese ejemplo de cercanía y entrega, tan propio del Espíritu Legionario, ha contribuido a fomentar y estrechar lazos indisolubles entre la Brigada de la Legión y la Ciudad de Almería, que se reflejan ahora en este merecido reconocimiento".

Asimismo, ha destacado la "estrecha colaboración" que la institución municipal mantiene con la Legión, con presencia en "iniciativas de gran relevancia para la capital" como las juras de bandera, exposiciones, desfiles, conciertos, la Semana Santa o la prueba deportiva La Desértica, "considerada una de las más emblemáticas de las que se celebran en Almería".

Vázquez también ha ensalzado "la gran labor de la Legión en los momentos más complicados, como fue la época de la pandemia del covid, cuando la Brigada inició tareas de patrulla y equipos de rastreadores para realizar seguimientos de los casos positivos".

Igualmente, ha valorado su lucha contra los incendios este verano en distintos puntos de la geografía nacional como Extremadura, Galicia y Castilla y León, así como su implicación, hace ahora un año, en las tareas de rescate y limpieza de las zonas afectadas por la dana en la Comunidad Valenciana.

"Los hombres y mujeres que conforman la Legión son un ejemplo para todos por los valores de solidaridad, cercanía y esfuerzo que transmiten cada vez que se les necesita y con este reconocimiento público queremos devolverle nuestro agradecimiento por estar ahí siempre, especialmente en los momentos más difíciles", ha añadido la alcaldesa, quien ha invitado a todos los vecinos y visitantes de la ciudad a participar en este acto de gratitud hacia las Fuerzas Armadas.

EL ACTO

La representación de la fuerza de la Legión estará compuesta por el Piquete de Honores del Tercio 'Don Juan de Austria' tercero de la Legión, formado por la Escuadra de Gastadores, la Banda de Guerra y la Sección de Honores. Los acompañarán la Unidad de Música de la Brigada de la Legión y los Guiones de la Brigada de la Legión.

En torno a las 19,00 horas llegarán a la Fuente de los Peces, en el Parque Nicolás Salmerón. Unos 15 minutos más tarde iniciarán el desfile por la calle Real en dirección a la Plaza Vieja.

El acto institucional está previsto que comience a las 19,30 horas, con un homenaje a la Bandera de España y el tradicional homenaje a los Caídos. Posteriormente, la alcaldesa entregará el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería al general José Agustín Carreras, jefe de la Brigada "Rey Alfonso XIII" de la Legión.

Este acto se enmarca, además, en el 105 aniversario de la Legión y el 30 aniversario de su llegada a Almería. Desde el pasado día 12 y hasta el 18 de septiembre, la Biblioteca Central José María Artero acoge también la exposición 'La Legión a través de sus uniformes', con cerca de 2.000 elementos que se pueden contemplar.

Además, este miércoles 17 de septiembre, el Auditorio Maestro Padilla acogerá la representación teatral de la obra 'El blocao de la muerte', a las 19,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.