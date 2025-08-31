Leiva cierra la Feria de Almería con un concierto multitudinario y un repertorio "imbatible" en el Recinto de Conciertos

El madrileño Leiva en la última noche de la Feria de Almería 2025 - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista madrileño Leiva, en el marco de su gira 'Gigante', ha sido el responsable de cerrar en la noche del pasado sábado la Feria de Almería con un concierto en el Recinto de Conciertos de la ciudad. La cita reunió a "miles" de personas, que asistieron a un espectáculo "con una poderosa escenografía" y un "sonido nítido", además de un "imbatible" repertorio.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la última de las nueve noches de la Feria arrancó con el malagueño Sarria, elegido como telonero en ocho de las fechas de la gira de Leiva y que compartió temas de su debut 'El mundo es cruel (pero creo en él)', que están "teñidos de referencias autobiográficas" y acompañados de una "atmósfera atemporal" con detalles de funk, pop, rock y algo de tradición.

Entre las obras presentadas por el artista estuvieron 'Mala racha', la castiza 'Mi amor no se vende (se regala)' o 'Algo bueno va a venir'.

Por su parte, Leiva incluyó en su repertorio canciones como 'Lobos', 'Superpoderes' o 'Sincericidio' en una cita que contó con los ocho componentes de la banda, juegos de luces, una pantalla circular y pantallas laterales.

También incluyó algunos éxitos de su reciente discografía, como 'Caída libre', y clásicos conocidos por el público como 'Princesas' o 'Como si fueras a morir mañana'.