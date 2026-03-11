La madre del niño Gabriel lamenta tener que "volver a los juzgados" ocho años después del crimen del menor

Archivo - Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz cuyo cuerpo sin vida fue hallado hace ocho años en el momento que se arrestaba a su asesina en Almería, ha lamentado el "despropósito" que suponer "tener que volver a los juzgados" para "defender nuevamente" la "integridad física y moral" tanto de ella misma como de la imagen del menor ante los procedimientos abiertos por supuestas amenazas y presuntos tratos de favor Ana Julia Quezada en la prisión de Brieva (Ávila).

En una emotiva carta compartida con los medios de comunicación con motivo de la efeméride, la madre del 'pescaíto' ha apuntado la situación por la que se ha tenido que "denunciar el mal hacer" de la presa "en y desde la cárcel" así como de los funcionarios públicos que supuestamente habrían colaborado con ella a cambio de favores sexuales para facilitarle la grabación de un 'true crimen' sobre el caso.

Del mismo modo, ha hecho alusión a la investigación judicial que se sigue en Almería ante las presuntas amenazas que, de "la animadversión de su pareja y de ella", se habrían producido hacia Ramírez al frustrar la supuesta producción de un documental ideado "para contar una nueva versión de los hechos" con el que, según ha incidido, se contravendrían los derechos de la imagen del pequeño.

"Hoy, ocho años después, aun seguimos sin saber su patrimonio o sus bienes, cómo se ha realizado la liquidación de condena, si se han tomado medidas dentro de la prisión por los tratos de favor, el incumplimiento del reglamento penitenciario con la obtención de móviles de forma ilícita y uso espurio de llamadas personales para hablar con periodistas tal como indicaba la dirección de la cárcel", ha lamentado.

En la misiva, dirigida a su hijo, revela que la dirección de la cárcel y varios funcionarios habrían sido presuntamente amenazados por la asesina con "sacar todo" si no se atendían sus peticiones, una situación que, según Ramírez, no ha derivado en medidas informadas a la familia a pesar de constar en las diligencias judiciales que se tramitan en los juzgados de Ávila.

AVANCES LEGISLATIVOS

Pese al "desolador escenario", Patricia Ramírez destaca los logros alcanzados por la "marea de buena gente" que la acompaña. Entre ellos, subraya el cambio en las leyes de protección a la infancia para que, desde 2023, sea obligatorio el consentimiento para utilizar la imagen de menores fallecidos.

"He de decirte que aún hay quien no se entera o no quiere enterarse, pero tenemos una buena trinchera de amor que sale a defenderte cuando hay quien escribe tu nombre para hablar de tu asesina y lucrarse", le cuenta a su pequeño.

Asimismo, informa de que ha presentado alegaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Protección al Honor, la Intimidad y la Imagen, y mantiene una lucha activa para que el Estatuto de la Víctima se eleve a Ley Orgánica. Su objetivo es garantizar que los derechos fundamentales de las víctimas de delitos violentos no dependan de "falta de presupuesto, conocimiento o empatía".

"Aprendí que hay que hacerse visible cuando se incumplen tus derechos sistemáticamente, pues lo que no se ve, o no existe, o no se tiene en consideración", afirma en el texto.

ÉTICA EN EL 'TRUE CRIME'

La madre de Gabriel también reflexiona sobre el tratamiento informativo de los sucesos y menciona el reciente caso de un pódcast que, según ha aseverado, "dañó enormemente" la memoria de su hijo, con lo que instó para que fuera retirado.

"Hoy, ocho años después, vuelvo a prometerte que seguiré luchando porque no te vean feo y para que quien pronuncie tu nombre lo haga para describir tu sonrisa con el respeto que te mereces", le traslada en su epístola.

Ramírez concluye su carta renovando la promesa de seguir luchando para que el nombre de Gabriel se asocie únicamente a su "sonrisa" y no al de su asesina, de manera que seguirá "peleando contra el mal" para que la condenada a prisión permanente revisable cumpla su pena íntegramente y sin protagonismo mediático.