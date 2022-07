La madrileña Adriana De La Torre narra su propia experiencia vital en su obra 'Una voz sanadora del cielo'

ALMERÍA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Circulo Rojo Grupo Editorial ha publicado la obra 'La voz sanadora del cielo' en el que la autora madrileña Adriana De La Torre narra su propia experiencia vital.

La vida de Adriana De La Torre cambió el pasado 2020 debido a un accidente que le ha servido de inspiración para crear su libro, indica el sello de autoedición.

"Lo que me inspiró a escribir este libro fue un accidente que me ocurrió en el año 2020. Creo y así se percibe en mi obra, que al ser enfermera he podido contar con una doble visión a la hora se narrar el suceso, pues por una parte era un poquito consciente de mi situación y evolución, percibiendo y sintiendo que no estaba bien y por otra parte tenía un deseo de compartir la experiencia un poco casi paso a paso", traslada.

La autora señala en un comunicado que, a través de este libro, pensó que dados "mis conocimientos de enfermería, podía servir de ayuda a otras personas, pues hablo del accidente con la tranquilidad y esperanza de que haciendo una buena rehabilitación se puede conseguir mucho después de un episodio así".

"Por otro lado, quise escribir sobre enfermería ya que estábamos pasando un momento muy difícil para la profesión y decidí hacerlo así para visualizar ante la sociedad lo que realmente es la enfermería y traer vida a la profesión", confiesa.

Así, el lector va a encontrar una obra que contiene muchas reflexiones sobre distintos temas, a raíz de la experiencia vital de la autora.

"Este libro pone de manifiesto el testimonio de una joven aferrada a la vida después de sufrir un episodio que estuvo a punto de cambiarle todos los proyectos que para su futuro, que no eran pocos, pero que gracias a Dios y a su tesón pudo continuar expresando todo lo agradecida que está de lo que Dios le ha concedido y la voluntad de hacer el bien para los demás, a través de sus conocimientos en el ámbito sanitario y otras áreas", apunta Círculo Rojo.

Sin entrar en mucho detalle, según indica, la obra brilla "por lo emocional, por lo nostálgico y por lo vital". "Además, en un aspecto puramente formal, utiliza un estilo cercano, directo, coloquial, sin caer en ningún momento en lo vulgar, y empático, claramente dirigido a cualquier tipo de lector, aunque se trate de una historia personal como tantas otras historias personales, tiene muchas lecturas y contiene interesantes aprendizajes", precisa.

Añade que la obra de la autora madriñela brilla especialmente, asimismo, con las descripciones de los diferentes contextos en los que se desarrollan las tramas y por cómo plasma el autor sus emociones y sentimientos. "Una persona llena de amor y benevolencia hacia los demás y que se traduce en la respuesta que hacia ella tienen los demás", concluye.