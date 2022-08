Manuel Rico Cantero recopila una docena de sus relatos en el libro 'Voces de vida'

ALMERÍA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La editorial Círculo Rojo ha publicado 'Voces de vida', una recopilación de doce relatos de Manuel Rico Cantero, que "deja parte de su ser, con la intención de tocar el alma de sus lectores".

"Hay temáticas que me apetecía tocar para concienciar y acercar a nuestras mentes, igual que me ha ocurrido a mí cuando he documentado las historias, como la violencia de género, la España vaciada o la lealtad y la amistad; otras historias han nacido de noticias de prensa, que quizá hubieran pasado sino más desapercibidas, y con estas historias, he tratado de darles valor", ha explicado el autor en una nota.

Según el sello de autoedición, el lector "va a encontrar adversidades, vilezas, sacrificio, amor, tenacidad, esperanza, personas que se trata como tal incluso con grandes diferencias entre ellos, y todo, siempre con finales asombrosos e inesperados". "Creo que es mi marca de escritor", ha dicho Rico Cantero.

'Voces de vida' apuesta mediante sus relatos por la "igualdad de género". "Los lugares y épocas son dispares y acercarán a situaciones que hasta ahora parecen lejanas o desconocidas" a través de sus protagonistas, seis mujeres y seis hombres, quienes "demostrarán la importancia de la amistad y lealtad".

Manuel Rico Cantero nació en Membrío (Cáceres) en 1963 y reside en Talavera de la Reina (Toledo) desde 1990. Asesor de empresas, arqueólogo e historiador, es autor de relatos cortos, unos publicados y otros premiados; así como también de artículos científicos de investigación histórica. Participa en el proceso de Declaración de Bien de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco para las técnicas tradicionales cerámicas de Talavera de la Reina, El Puente del Arzobispo (España) y Puebla y Tlaxcala (México). En 2019, publica su primera novela larga 'El pintor de cerámica'.