Marín (Cs) ve a Susana Díaz "pensando en mantenerse en el poder" para que el PSOE "siga siendo dueño de Andalucía"

Publicado 05/11/2018 13:37:25 CET

ALMERÍA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha acusado a la líder de Gobierno andaluz y candidata a la reelección, Susana Díaz, de "no estar pensando en ganar" las próximas elecciones y sí en "en mantenerse en el poder" porque quiere que el PSOE "siga siendo el dueño de Andalucía".

Marín ha valorado así las declaraciones de Díaz en las que advertía de un supuesto "bloqueo" en las administraciones y se ha preguntado a qué se refiere porque "si ya sabe los resultados que venga y nos los explique". "Yo creo que voy a ganar y que a partir del 2 de diciembre voy a buscar alternativas para poner en marcha un gobierno. Eso hace quien aspira a ganar y no quien aspira a mantenerse en el poder", ha apuntillado.

Con anterioridad a una reunión con la dirección territorial de la ONCE en Almería, ha instado a la presidenta andaluza a hablar "de lo que le interesa" a los andaluces y a pronunciarse, entre otras cuestiones, sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el "indulto que parece se está negociando" para los políticos catalanes procesados.

"Ya no le interesan ni los presupuestos ni la financiación autonómica ni absolutamente nada que tenga que ver con el futuro de los andaluces", ha reprochado Marín, para quien a los andaluces "les gustaría saber" qué opina "de que el futuro de nuestra comunidad se esté jugando en una negociación en la cárcel con los que quieren romper el país".

Para el candidato de Cs eso "es hablar con acento andaluz" porque los andaluces "quieren conocer realmente la opinión" de Susana Díaz del "encargo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que negocie con Oriol Junqueras.

"No puede ser que Andalucía, su futuro, sus infraestructuras y la garantía de sus servicios públicos estén en manos de personas para las que la Fiscalía pide hasta 30 años de prisión", ha lamentando Marín, quien ha reclamado conocer si, en el marco de esa negociación, "se contemplan inversiones para la comunidad".

En esta línea, ha indicado que a los andaluces "también nos gustaría saber" si se están "negociando un indulto" y qué le parece "que se esté apretando a los magistrados para que hablen de rebelión y no de secesión y estos señores queden impunes finalmente, en la calle a cambio de mantener el sillón en la Moncloa".

"Nos produce bochorno ver el futuro de los andaluces y los españoles en manos de quienes no respetan el estado de derecho, la Constitución y la democracia y por eso son cuestiones a las que debería responder Díaz. Eso es hablar con acento andaluz y no hacer promesas que no se cumplen ni 33 años después", ha remarcado.

Al hilo de esto, Marín ha reprochado a la presidenta andaluza que estén en "subasta electoral" y le ha urgido a "ejecutar y poner en valor que para eso se aprueban los presupuestos".

Ha señalado que "ahora todo se anuncia" pero que en los últimos años "se han dejado de ejecutar 2.500 millones de euros de inversión pública" al tiempo que ha reiterado que, desde Ciudadanos, "no estamos dispuestos con nuestros votos a seguir manteniendo ese sistema, el de someter a los andaluces a un monopolio durante más de 40 años".

"Andalucía no es la que nos quieren hacer creer ni Susana Díaz ni el candidato del PP-A, Juanma Moreno. Ciudadanos quiere devolver Andalucía a los andaluces, que son ocho millones de personas", ha concluido.