Martín (PSOE) tacha de "odio" el ataque a la sede de El Ejido (Almería) y acusa al PP de alentar un "clima envenenado"

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, atiende a los medios en la sede socialista de El Ejido. - PSOE

EL EJIDO (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha condenado "enérgicamente" el ataque registrado en la madrugada de este martes contra la sede socialista de El Ejido, al que ha calificado como un acto de "odio" que busca "intimidar".

Durante su comparecencia, el dirigente socialista ha advertido de que estas acciones "muestran el clima envenenado que está promoviendo la extrema derecha y que se ve alimentado por la absoluta tibieza del PP, tanto en el de Feijóo como en el de Moreno, que son absolutamente incapaces de condenar actos de violencia como éste".

Martín ha señalado que "es la quinta vez en apenas dos años que nuestra casa común aparece vandalizada y, además, en esta ocasión, como han podido ver, con pintadas que son de todo caso ofensivas y lamentables".

Así, ha recordado que el pasado 13 de diciembre de 2024 el PSOE llevó a pleno del Ayuntamiento de El Ejido una moción para que todos los grupos políticos rechazaran "de manera unánime y rotunda" este tipo de ataques, iniciativa que "fue rechazada por los votos de Vox y también por los del PP".

En este sentido, ha exigido al alcalde ejidense, Francisco Góngora, "contundencia, y que rechace sin paliativos estos ataques a la sede de nuestro partido", al tiempo que ha subrayado que "el insulto no puede tener cabida en la política".

Martín ha destacado además que este martes se inaugura el Aula Socialista en la propia sede, "un espacio de encuentro, de debate y de cultura" con el que los socialistas pretenden "abrir las puertas al diálogo y a la democracia" frente a quienes "quieren silenciarnos con pintadas".

"No nos van a amedrentar, no nos van a callar, vamos a limpiar las pintadas y vamos a seguir trabajando con más fuerza que nunca, porque nuestro compromiso está con los vecinos y con las vecinas de El Ejido y con la defensa de la democracia frente a quienes únicamente promueven la violencia y el odio", ha remachado el secretario socialista.