Martín visita el dispositivo por la peregrinación del Cristo de la Luz en Dalías (Almería), con más de 300 efectivos

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández, en la visita al dispositivo especial en marcha, con motivo de la peregrinación del Cristo de la Luz. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA

DALÍAS (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández, ha realizado una visita al dispositivo especial en marcha, con motivo de la peregrinación del Cristo de la Luz en el municipio de Dalías, que cuenta con más 300 efectivos.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández, ha visitado el dispositivo especial desplegado con motivo de la peregrinación del Cristo de la Luz en Dalías, que cuenta con más de 300 efectivos.

En la visita también han participado el comandante de la Guardia Civil en El Ejido, Jesús Ricardo Mira, y el capitán de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Almería, Eduardo Fernández Tarifa, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Almería en una nota.

Martín ha querido agradecer el trabajo que desarrollan los agentes que forman parte de este operativo en esta zona del Poniente almeriense, que hasta el domingo registran un incremento tanto de peregrinos como de vehículos, en Dalías como en la principal carretera de acceso a esta localidad.

De igual forma, el subdelegado ha pedido "mucha precaución a los centenares de personas que realicen la peregrinación durante estos días y que atiendan a todas las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil, Policía Local y también Protección Civil".

El dispositivo está integrado por más de 300 agentes, pertenecientes a las Unidades del Subsector de Tráfico, Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), Servicio Cinológico, Fiscal y Fronteras, Seprona, Intervención de Armas, Gedex y las Unidades Territoriales de la Compañía de El Ejido pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, En total se han dispuesto 41 patrullas desde el sábado día 12 al domingo día 20 de septiembre, los días en los que se prevé más presencia de peregrinos.

Por otro lado, durante estos días se van a llevar a cabo controles de velocidad y de consumo de alcohol y drogas, y una campaña provincial centrada en la protección de peatones, ciclistas y motoristas.

Por su parte, la Jefatura Provincial de Tráfico y el Centro de Gestión de Tráfico Málaga. Se encargan con su personal técnico de las medidas para la ordenación y regulación del tráfico. Al igual que en años anteriores, el recorrido se ha delimitado con conos y otras medias de balizamiento para que los peregrinos circulen únicamente por el arcén habilitado en la calzada. En el dispositivo también participan Policía Local y Protección Civil de El Ejido, 112, Cruz Roja y Bomberos del Poniente.