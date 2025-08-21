Más de 3.300 agricultores de Almería han recibido 11,6 millones en ayudas de 2024 por la dana y la sequía

ALMERÍA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado ya más de 11,6 millones de euros a 542 agricultores de la provincia de Almería que sufrieron daños en sus explotaciones por la dana del pasado otoño toda vez que se han concedido otros 4.592.749 millones de euros a otros 2.823 productores agrícolas que durante la primavera sufrieron pérdidas por la sequía.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha valorado la acción del Gobierno ante las ayudas por valor de 16,1 millones de euros para 3.365 agricultores afectados por las inclemencias meteorológicas, en especial en los invernaderos de El Ejido y a los productores de cáscara en secano --almendra, principalmente-- en la zona norte de Almería.

En el caso de la dana, ya se ha completado el sexto pago de ayudas realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estas ayudas, destinadas a compensar las pérdidas sufridas por las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas se han distribuido, además de en Almería, en las provincias de Valencia y Cuenca.

La mayor parte de los beneficiarios, hasta un total de 467, han sido titulares de explotaciones agrícolas situadas en el término municipal de El Ejido, quienes han recibido en sus cuentas bancarias un total de 10.774.139,61 euros en ayudas directas.

Martín ha asegurado que el respaldo del Gobierno de España a los afectados por la dana ha sido "ágil y rápido". "Los agricultores que sufrieron daños en sus explotaciones han recibido en sus cuentas bancarias hasta 25.000 euros en ayudas directas. Esta sí es una muestra del compromiso del Gobierno con nuestro principal sector productivo", ha indicado.

Estas ayudas se han concedido de oficio por parte del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación a aquellos titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que están registrados como tales, de acuerdo al peritaje realizado por Agroseguro y de los datos de ingresos agrarios que tenga la Agencia Tributaria.

SUBVENCIONES POR FALTA DE AGUA

Por otra parte, el subdelegado del Gobierno también se ha referido a los 4.592.749 euros de ayudas directas que también han recibido 2.823 agricultores de Almería, en este caso productores de frutos de cáscara en secano para paliar los efectos que ha tenido la sequía de 2024 en este tipo de cultivos.

Esta ayuda extraordinaria, otorgada de oficio por el Gobierno, se estableció mediante Real Decreto 347/2025, de 22 de abril "para compensar los efectos de la sequía sobre la producción agraria en determinadas provincias del arco mediterráneo español, entre ellas Almería".

Los fondos de esta ayuda extraordinaria provienen de la reserva agrícola de crisis que la Unión Europea asignó a España el pasado mes de marzo. Además de Almería, las provincias que han recibido estos fondos son Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona, es decir, aquellas cuyas producciones de frutos de cáscara presentaron una reducción de la producción en 2024 cercana al 30 por ciento con respecto a la media de los últimos cinco años y donde las precipitaciones fueron anormalmente bajas hasta el mes de mayo de 2024.

La reserva agrícola es un mecanismo previsto en la Organización Común de Mercados Agrícolas que permite la movilización de fondos para atender situaciones de perturbación de los mercados. En el caso de esta ayuda, la Comisión Europea ha realizado una dotación extraordinaria de fondos, cifrada en 20 millones de euros, dirigida a paliar los efectos de la sequía en el sector de los frutos de cáscara en las provincias citadas.

Los 2.823 beneficiarios en Almería de estas ayudas directa son los titulares de explotaciones agrícolas que han sido elegibles para la percepción de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2024 y cuentan en su explotación con producciones de almendro, preferentemente. Las ayudas se han concedido a un máximo de 70 hectáreas.