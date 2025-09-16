Más de 500 expertos asistirán al Congreso Internacional de Energía Termosolar SolarPaces 2025 en Almería

ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de El Toyo, en Almería, acogerá el congreso internacional dedicado a la energía solar térmica de concentración SolarPaces 2025 entre el 23 y 26 de septiembre con la asistencia de más de 500 expertos, investigadores, representantes institucionales y empresas líderes que debatirán sobre una de las tecnologías renovables con mayor proyección internacional.

El evento está organizado por SolarPaces, programa de colaboración tecnológica de la Agencia Internacional de la Energía, y cuenta con la Plataforma Solar de Almería (PSA-Ciemat) como institución anfitriona, según ha informado el Ministerio de Ciencia y Universidades en una nota.

El encuentro servirá para visibilizar el papel de España como "país líder en investigación y referente mundial en tecnología termosolar". "España ha sido pionera en el desarrollo de esta tecnología y SolarPaces 2025 es la ocasión perfecta para mostrar al mundo el liderazgo de nuestra ciencia e industria", ha afirmado la investigadora del Ciemat y primera mujer en presidir este congreso, Aránzazu Fernández.

Más allá de su componente científico, SolarPaces 2025 será un punto de encuentro estratégico para impulsar la innovación, favorecer la colaboración internacional y abrir nuevas oportunidades de negocio para la industria española y global.

El congreso cuenta ya con más de 500 inscritos procedentes de todo el mundo, "reflejo del enorme interés internacional que despierta esta tecnología", según el Ciemat.

La energía termosolar se posiciona como una tecnología "clave" para la transición energética por su capacidad de producir electricidad renovable de forma continua y gestionable, gracias a su almacenamiento térmico en sales fundidas; y por contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico, gracias a la producción de electricidad síncrona, aportando por ello servicios de red que otras renovables no pueden ofrecer.

Entre sus ventajas también se estima su capacidad para reducir la dependencia de combustibles fósiles y favorecer la autonomía energética, así como para impulsar la descarbonización industrial al suministrar calor directamente a procesos productivos.

España concentra más de un tercio de la capacidad termosolar mundial instalada, con 49 plantas en operación que suman 2,3 GW. Andalucía, líder en el sector, alberga instalaciones pioneras y un ecosistema científico-industrial único que refuerza su protagonismo internacional.

Con este congreso, según el Ciemat, "Almería no solo se convertirá en la capital mundial de la energía termosolar, sino también en el escaparate del compromiso de España con un modelo energético más sostenible, innovador y competitivo".