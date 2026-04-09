Más de cinco millones de cupones de la ONCE difundirán la imagen del Parque Natural de las Cuevas de Sorbas (Almería)

Presentación del cupón de la ONCE dedicado al Parque Natural de las Cuevas de Sorbas (Almería). - ONCE

SORBAS (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

La ONCE ha dedicado al Parque Natural de las Cuevas de Sorbas, en Almería, el sorteo diario del próximo miércoles, 15 de abril, de forma que cinco millones de cupones llevarán la imagen de este enclave natural.

Los cupones llevan como motivo una panorámica del paisaje interior de las cuevas, un enclave reconocido desde 1989 con el estatus de Parque Natural y distinguido por su valor geológico, con más de 1.000 cuevas, estalactitas y estalagmitas formadas en yeso, según ha indicado la ONCE en una nota.

El paraje, además, fue reconocido el año pasado como Lugar de Interés Espeleológico. Se trata de un terreno semidesértico en el que la acción de las aguas de lluvia sobre los yesos de la depresión de Sorbas ha originado un modelado kárstico con más de mil dolinas en superficie y otras tantas cavidades subterráneas, superpuestas hasta en siete niveles y comunicadas en su mayor parte.

Alberga, además, el 15 por ciento de las cavidades mundiales con desarrollos por encima de los 500 metros y la tercera, cuarta y quinta cueva más profunda en yesos.

La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, ha afirmado que este cupón supone "un reconocimiento a un entorno natural único que tenemos la fortuna de tener en nuestra provincia" y que constituye también "un homenaje de la ONCE a Sorbas y Almería" y "a todos los que cada año participan y organizan este evento".

"Para nosotros es un honor ayudar a compartir esta joya local con toda España, que pone Almería en el mapa a través de nuestra herramienta más eficaz: nuestro cupón", ha expresado.

Por su parte, el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Manuel de la Torre, ha sostenido que con este cupón se quiere "recordar la importancia de la accesibilidad en nuestros parques naturales, para que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar del patrimonio natural en igualdad de condiciones".

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, reparte 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas.

También ofrece 9.000 premios de 25 euros para las tres últimas o las tres primeras cifras, la misma cantidad para las dos primeras y últimas, con seis euros, y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.