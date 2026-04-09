La Media Maratón de Almería 2026 reúne este domingo a 5.000 corredores y prevé más de dos millones de impacto económico

Presentación de la Media Maratón de Almería 2026 en la Plaza de las Velas. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Media Maratón de Almería 2026 reunirá este domingo a 5.000 corredores, un 16 por ciento más que en 2025, en una cita organizada por Nexal 2020 que prevé un impacto económico de más de dos millones de euros.

La prueba, que ha agotado las plazas en sus tres disciplinas y tendrá como beneficiaria a la Asociación de Parkinson de Almería (APAL), contará con 3.000 participantes en la Media Maratón, de 21,097 kilómetros; 1.500 en la Carrera Saludable, de diez kilómetros, y 500 en las carreras infantiles, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Durante la presentación en la Plaza de las Velas, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha declarado que "las cifras hablan a las claras de su atractivo para los 'runners' de toda España".

Vázquez ha incidido además en que la participación procedente de otras provincias ha pasado del 20 al 36 por ciento, un dato que ha considerado "muy relevante" porque esos corredores acudirán acompañados de familiares y amigos y "consumirán en la ciudad". Entre los participantes figuran corredores de 16 nacionalidades, entre ellas Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos.

La regidora almeriense ha defendido además el valor social y económico del deporte y ha subrayado que el objetivo pasa por fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la población, así como por convertir el deporte en un recurso económico que "favorezca el crecimiento de sectores como el turismo, la hostelería, el comercio, las empresas de gestión deportiva y la ciudad en su conjunto".

La delegada del Gobierno andaluz, Aránzazu Martín, ha señalado que "el deporte, más allá de la competición, representa valores que compartimos como sociedad: la constancia, el respeto, el trabajo en equipo y la superación personal".

Martín ha añadido que este tipo de pruebas "no solo fomentan hábitos de vida saludables, sino que también contribuyen a generar espacios de encuentro y participación abiertos a toda la ciudadanía".

Asimismo, ha subrayado que "para el Gobierno andaluz esta prueba es una forma de promover los tres niveles de salud que tenemos que promocionar en la sociedad: la física, la psicológica y la social".

La diputada provincial de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha remarcado la dimensión solidaria de la prueba, ya que lo recaudado se destinará a la Asociación de Parkinson.

El capitán de la Legión en Almería, Jorge López Tejada, ha afirmado que "participaremos como siempre con nuestros valores de unión, esfuerzo y cohesión, y daremos lo mejor de nosotros", mientras que la presidenta de la Asociación de Parkinson de Almería (APAL), María González, ha agradecido el apoyo, "pues somos una asociación muy pequeña, y aparte de la aportación económica, es muy importante la visibilidad de esta enfermedad".

'EVENTO AZUL'

Se trata de una prueba que ya el año pasado reforzó su vínculo con el mar Mediterráneo, con diez kilómetros del circuito por el Paseo Marítimo, lo que sitúa a la carrera dentro del concepto 'Evento azul'.

Tras la buena acogida del pasado año, la organización ha repetido este recorrido, llano y muy rápido, con un desnivel acumulado de solo 42 metros, lo que anima a acudir a corredores de toda España que quieren superar su marca personal en un medio maratón.

En torno al mar se darán cita numerosos aficionados, ya que se instalará la 'Fan Zone by Cajamar'. En total, habrá siete puntos de animación a lo largo del circuito. Los participantes en la carrera saludable también disfrutarán de correr arropados por el público en el Paseo Marítimo.

Asimismo, desde principios de año se ha creado una Comunidad de Corredores, con un programa de entrenamiento gratuito para toda la población.

En cuanto a los horarios, la Media comenzará a las 8,30 horas, la carrera saludable a las 9,00 horas y las carreras infantiles se celebrarán el sábado a partir de las 17,30 horas.

Todas las pruebas tendrán salida y meta frente al Palacio de los Juegos Mediterráneos. Javier Bervel ha explicado que la organización ha adelantado la salida para evitar las horas de más calor y que, además, el circuito incorporará mejoras en los avituallamientos, con geles y otros elementos de hidratación.