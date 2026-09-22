La Mesa del Tren de Almería critica que sus propuestas de movilidad han logrado "poco o nada" pese a la "comprensión"

El coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, atiende a los medios. - MESA DEL TREN

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha criticado este martes que sus propuestas para mejorar la movilidad en la provincia han encontrado hasta ahora "comprensión" por parte de las administraciones, pero "no es suficiente", ya que considera que ha conseguido "poco o nada" en materia de "implicación y apuestas decididas".

La plataforma ha trasladado esta valoración en su manifiesto con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, en el que ha planteado que en la provincia "debería ser rebautizada como la 'Semana de la No Movilidad'".

En un comunicado, la mesa ha reclamado de nuevo inversiones que considera "imprescindibles" para facilitar los desplazamientos y contribuir al "desarrollo económico y social" de la provincia y ha insistido en algunas de sus principales reivindicaciones ferroviarias.

Entre ellas, ha vuelto a exigir un sistema de tranvías para la capital y su entorno y trenes de cercanías por el Bajo Andarax y por el Poniente, además de pedir a todas las administraciones que "se tomen en serio" estas demandas para "alcanzar un futuro que priorice la movilidad".

La organización ha señalado que Almería ocupa el centro de un área metropolitana en la que viven y trabajan más de 600.000 personas y ha afirmado que "no hay ningún área sin comunicaciones ferroviarias de esas características en el país".

Asimismo, ha defendido que en otras áreas ya se han desarrollado proyectos que abarcan desde trenes de cercanías hasta tranvías en zonas urbanas y ha reclamado a las administraciones que pongan el foco en las inversiones que considera necesarias.

"Queremos un sistema de tranvías para la capital y su entorno; queremos que los trenes de cercanías circulen por el Bajo Andarax y por el Poniente", señala el manifiesto.

La Mesa ha lamentado que quienes tienen capacidad para afrontar estos retos no hayan convertido el respaldo mostrado a este tipo de propuestas en "acciones decididas, firmes y con el nivel de exigencia" que reclama para la provincia.