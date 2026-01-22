La Mesa del Tren valora el desbloqueo del 'puerto seco' de Níjar (Almería) y urge a la Junta los estudios para las obras

Archivo - En el centro, el coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, ha recibido "con gran alegría" que el Ministerio de Transportes y Movilidad haya aprobado finalmente el plan especial del 'puerto seco' de Níjar (Almería), lo que supone el "desbloqueo" de una actuación para la que ha urgido a la Junta de Andalucía la confección de los primeros estudios informativos que puedan dar lugar a las obras.

"Esta aprobación va a permitir que se empiece a trabajar en las conexiones ferroviarias y viarias de la futura central logística", ha asegurado Tejada, quien en declaraciones remitidas a los medios en las que ha recordado que la Junta será la encargada de realizar las conexiones entre el futuro Corredor Mediterráneo y el área logística.

Desde la Mesa valoran el anuncio realizado por el Ayuntamiento de Níjar después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible emitiera un informe favorable al plan especial del área logística tras varias subsanaciones en el documento.

Así, ha apuntado que será necesario que esas conexiones ferroviarias y viarias "estén ejecutadas antes de comenzar a dar licencia de ocupación", por lo considera que es "importante el inicio de las obras en el corto plazo". "Esto en la práctica va a suponer que esa central logística va a estar conectada al Corredor Mediterráneo", ha dicho.

Desde la Mesa del Tren confían en que el inicio de las conexiones con el 'puerto seco' se efectúen de manera urgente una vez culminado un expediente que se encontraban en tramitación desde 2022.

La puesta en marcha de este área va a suponer, a juicio de Tejada, que "se comience a pensar en que ese 'puerto seco' de Níjar, que será uno de los puertos logísticos de referencia en la provincia de Almería, pueda permitir en un futuro cercano un transporte intermodal para la provincia de Almería".

En este sentido, ha incidido en cómo la puesta en marcha de dicho polo hará "más competitivas a las empresas" que exportan sus productos desde Almería, con una reducción de los tiempos de viaje y de costes. "Es un día importante porque se empieza a poner la primera piedra para que la central logística de Níjar se haga realidad en el medio plazo", ha estimado.