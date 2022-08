Mimi Zambrano aborda la relación con los progenitores en 'Sanando a mis padres, transformando mi vida'

ALMERÍA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La autora Mimi Zambrano ha publicado 'Sanando a mis padres, transformando mi vida' en la que trata el proceso de curación y conexión con los progenitores "desde el amor y el perdón".

"Me he inspirado en mis experiencias de vida, en mis padres. Las heridas de la infancia y la relación que tuve con ellos. Sobre todo ver cómo todo esto me ha afectado en mi vida adulta y ser consciente de que la única forma de sanar las heridas era perdonar", ha explicado la autora en una nota.

Según la editorial Círculo Rojo, el lector "va ser consciente de la importancia de la relación entre madres e hijos". "La energía que recogemos desde el primer momento que estamos en su vientre. La importancia de tener buena relación con nuestros hijos desde el principio, pero sobre todo el valor de sanar heridas para no pasarlas de generación en generación", ha indicado Zambrano.

'Sanando a mis padres, transformando mi vida' es un libro que tiene como finalidad "conectar desde el amor, primero con nuestros padres, comprender nuestra conexión energética con ellos desde antes de nacer". Además, muestra cuáles son las primeras emociones y por qué determinan el futuro.

"Este libro está narrado desde dos puntos de vista, con ejemplos o situaciones que tú como lector puedes haber experimentado y con las que te sentirás identificado, así como una explicación a modo de enseñanza de lo que no se debe hacer y evitar como padres, como evitar repetir la historia de nuestra niñez con nuestros hijos", detalla el sello de autoedición.

En la obra aparecen algunos detalles de la vida personal de la autora y de algunos traumas que marcaron su infancia, cómo los liberó y qué técnicas de sanación utilizó. "También puedes encontrar cómo comprender tu historia familiar, cómo sanar a tu padre y madre desde la energía que ellos te dan y también te muestro algunas técnicas que me sirvieron para sanar mi vida", ha añadido.

La publicación persigue así que el lector pueda "conectar con la energía de nuestros padres desde el agradecimiento, comprensión, amor y empatía; porque lo que no sanamos con ellos, queda pendiente y tal vez nuestros hijos deban resolver lo que nosotros no hicimos. Este es el inicio al camino de sanación, comenzando con lo que representa tu vida: tus padres".