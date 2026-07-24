El Ministerio de Defensa invierte 6,5 millones en modernizar el Destacamento Naval de la isla de Alborán (Almería)

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita el Destacamento Naval de la Isla de Alborán, en Almería. - DEFENSA

ALMERÍA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha destinado 6,5 millones de euros a un proyecto de modernización de las instalaciones del Destacamento Naval de Alborán, que incluye mejoras destinadas a las condiciones de vida del personal y al refuerzo de las capacidades de vigilancia y respuesta de este enclave estratégico para la seguridad marítima.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes el destacamento, donde la Armada mantiene una presencia militar permanente para asegurar el control de las aguas circundantes, en una zona marcada por el "intenso" tráfico naval, la inmigración irregular, el narcotráfico y posibles amenazas a la libertad de navegación.

Según ha informado el Ministerio de Defensa en una nota, entre las actuaciones en curso o recientemente finalizadas figuran la construcción de un nuevo módulo de habitabilidad, la mejora del sistema de autoabastecimiento de agua y la creación de una infraestructura para instalar una cámara térmica.

El proyecto también contempla la renovación de la red de suministro de combustible y la ampliación de su capacidad de almacenamiento. Estas intervenciones se han desarrollado después de la construcción de un módulo temporal de acogida para migrantes en la isla.

La inversión pretende "garantizar la continuidad de la presencia española" en un espacio que Defensa ha calificado de "extraordinaria importancia para la seguridad marítima", además de "mejorar las condiciones de vida" del personal destinado en Alborán.

Las actuaciones incluyen la instalación de nuevos sensores electroópticos, un radar y un telémetro láser, que se sumarán a las capacidades existentes en telecomunicaciones, comunicaciones por satélite, redes corporativas y sistemas de telemedicina.

Robles ha señalado que estas mejoras forman parte de las actuaciones impulsadas por el Ministerio para "dotar a nuestras Fuerzas Armadas de equipamiento, material y herramientas de primer nivel para el desarrollo de sus funciones, en cualquier lugar y situación".

La ministra también ha trasladado al personal destacado su "orgullo por quienes garantizan nuestra seguridad aquí o en cualquier rincón del mundo". "Porque así son nuestras Fuerzas Armadas: dispuestas, profesionales y comprometidas", ha manifestado.

La isla de Alborán desempeña un "papel fundamental" en la vigilancia, el control marítimo y la protección de los intereses de seguridad nacional. Desde este punto avanzado, las Fuerzas Armadas refuerzan la seguridad de las aguas bajo soberanía española y contribuyen a la estabilidad de una de las "zonas más sensibles" del entorno geoestratégico del sur de Europa.