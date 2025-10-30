La MODA, Gara Durán y Sexy Zebras encabezan las primeras confirmaciones del Cooltural Fest Almería 2026

Integrantes de La MODA, una de las siete bandas confirmadas en el Cooltural Fest Almería 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del festival Cooltural Fest, que se celebrará en Almería del 20 al 23 de agosto, ha anunciado sus primeros siete bandas: Gara Durán, La Milagrosa, La MODA, Rata, Samuraï, Sexy Zebras y Ultraligera.

El festival ha abierto desde este jueves un periodo de preventa exclusiva para suscritos a su web y activará la venta general el 3 de noviembre, según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

El Consistorio ha indicado que el festival mantiene la filosofía que le ha llevado a ser reconocido como "la experiencia musical más inclusiva de Europa" y Mejor Festival Mediano en distintos premios nacionales e internacionales.

Bajo el leitmotiv 'La aventura empieza en Almería y queremos que tú la vivas a tu manera. Diversas miradas, diversas formas de vivirlo; todas válidas bajo un mismo espíritu', la organización ha destacado que esta edición se integra de nuevo en el primer fin de semana de las fiestas patronales de la ciudad.

La venta "a ciegas" realizada el pasado domingo agotó su cupo en menos de 24 horas, mientras que las personas suscritas a la web oficial del festival pueden adquirir desde este jueves su abono para las jornadas del 21 y 22 de agosto y acceder a promociones hasta el 2 de noviembre. El festival mantiene un descuento especial para personas con discapacidad acreditada.

El Ayuntamiento ha recordado que la accesibilidad forma parte del ADN de Cooltural Fest desde sus inicios y ha asegurado que seguirá apostando por un formato que equipare la comodidad y el disfrute de todas las personas, con o sin discapacidad, bajo el sello #MusicForAll.

El diseño del cartel y el arte visual de este año también se inspiran en la diversidad de experiencias. La organización ha explicado que habrá distintas versiones del cartel que representan la playa, la feria, la gastronomía, el entorno urbano y los escenarios.

Cada nombre de artista se reinterpretará visualmente a través de sus siglas en braille, integradas en el diseño general, "que además reforzará su disposición en orden alfabético para remarcar que se trata de una experiencia colectiva, sin importar el rango".

SOBRE LAS BANDAS CONFIRMADAS

Gara Durán nació en 1999 y es una artista madrileña con formación en piano y danza desde muy pequeña. Esa formación le ha dado una base artística que le ha permitido ser compositora de sus propias canciones. Su música se caracteriza por la "sensibilidad de sus letras, la delicadeza que transmite y la capacidad de evasión con sus melodías". Es cantante, compositora, productora y pianista.

En 2022 lanzó sus primeras canciones, escritas y producidas por ella, y destacó con temas como 'Puntería', 'Malaquita' o 'El lago de mi pena' junto a Barry B, que han superado los dos millones de escuchas. En junio de 2025 presentó su EP debut 'Alkimia' y en la actualidad trabaja en su primer álbum, previsto para 2026.

La Milagrosa se autodefine como dream-punk con trazas de post-pop y mantiene una "trayectoria ascendente". El proyecto nació cuando el cantante y compositor Germán GES inició una exploración de un nuevo sonido junto al productor Bernie Calvo. El resultado ha sido un estilo descrito como 'dreamy', 'bedroom' y oscuro, con el uso de 'drum machine' en las baterías.

La banda la completan Gon Sánchez en el bajo y coros, Jesús Martínez en la guitarra y coros, Marina Moon en la batería y el propio Germán en la voz y guitarra principal. Su disco 'Ya no me duele mal', lanzado este año, "les confirma como uno de los nombres con más futuro dentro del circuito".

La MODA es el acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol y está integrada por un septeto con un sonido marcado por instrumentos orgánicos como acordeón, clarinete, mandolina o banjo. La tierra de la que vienen, Burgos, también forma parte de su identidad musical. Su trayectoria ha girado siempre alrededor del directo.

La banda ha crecido a través del boca a boca y ha autoeditado sus discos hasta crear una base fiel de seguidores. Ha recorrido el circuito nacional y ha actuado en México, Colombia, Argentina, Chile, Francia, Italia, Holanda, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. La MODA ofrecido cerca de 600 conciertos desde sus inicios. Tras un descanso, "su regreso es una de las grandes sensaciones del presente y Cooltural Fest lo disfrutará a lo grande".

Rata es un dúo formado por el batería Daniel Sabater y el bajista y productor Félix Esteban. El proyecto se basa en la modificación, transformación, mudanza, innovación y mutación de la música con una "propuesta irreverente y disruptiva", descrita como un "manifiesto inconformista de su generación". Su estilo combina 'indie rock' con estribillos pop.

El formato de dúo recuerda a formaciones con batería y bajo, con el bajo dividido en varios canales para crear canciones a partir de la experimentación. Rata lanzará su nuevo disco en la próxima primavera.

Samuraï irrumpió en la escena musical con dos primeros EP que incorporaban ecos de lo mejor de la década de los 2000. Esos trabajos, titulados 'CrushCrushCrush' y 'Lo Bonito/Lo Que No Te Cuentan', la situaron entre "las voces más representativas de su generación". Alcanzó una nominación como Artista Revelación en LOS40 Music Awards 2022.

Su disco 'El Silencio del Ruido', publicado en 2024, la confirmó como una de las mejores artistas de su generación. La nota subraya que sus canciones utilizan "letras muy metafóricas y un lenguaje propio de una nueva ola que evita lo obsceno y se adentra en el amor contado con honestidad emocional".

Sexy Zebras mantienen una relación de años con Cooltural Fest y acaban de presentar su nuevo álbum 'Bravo'. El trabajo se define como un "manifiesto, una declaración de principios y una colección de canciones que respiran verdad, crudeza y belleza en lo cotidiano". Se trata de un disco que recoge la historia reciente de una banda que "ha sabido reconstruirse, crecer y abrazar una identidad más auténtica".

El festival destaca que la banda se encuentra en un momento "en el que sabe perfectamente a qué juega, por encima de lo que se supone que debería hacer". La organización asegura que ahora toca compartir el disco en directo y afirma que el directo de Sexy Zebras" es uno de los más poderosos de la escena". Lo describe como "feroz, sin filtros y sin red".

Ultraligera nació en 2021 y grabó sus dos primeros temas en un retiro compositivo a las afueras de Bilbao, en Gaua Studios, con el productor Txarlie Solano. La banda firmó su contrato discográfico algunos meses después y el proyecto avanzó hasta grabar su primer EP en 2023 con Ludovico Vagnone en Estudios A.

Ese trabajo permitió avanzar "hacia un sonido propio y una temática que se ha convertido en su propio mundo". Con 'Pelo de foca' la banda ha dado un "paso de gigante hasta convertirse en uno de los grupos más demandados por el público con gusto por el pop de guitarras y letras cuidadas".