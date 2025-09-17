Mojácar (Almería) mantiene fumigaciones "prácticamente a diario" desde la detección de mosquitos del virus del Nilo

MOJÁCAR (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Mojácar (Almería), Francisco García (PP), ha asegurado que el Ayuntamiento ha mantenido fumigaciones "prácticamente a diario" y campañas de prevención ciudadana desde que en agosto se detectaran mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental (VNO) en la localidad, un contexto marcado por la confirmación este martes del primer caso humano en Andalucía esta temporada.

El caso corresponde a un vecino de entre 50 y 60 años que presentó el pasado 10 de julio un cuadro febril leve con evolución favorable y fue notificado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA).

En declaraciones a Europa Press, García ha recordado que el Consistorio intensificó las actuaciones a partir de mediados de agosto, cuando la Junta de Andalucía declaró el municipio en alerta tras detectar ejemplares positivos de 'Culex pipiens' en las trampas entomológicas instaladas en Zurgena, Pulpí y Mojácar.

Ha precisado, no obstante, que el Ayuntamiento ya había actuado de forma previa, puesto que "hemos realizado fumigaciones a conciencia desde mayo con tratamientos especiales para este tipo de vectores y, desde que se nos declaró en alerta, lo hemos reforzado aún más".

El regidor mojaquero ha explicado que estas labores se realizan de forma constante "en todas aquellas zonas susceptibles de anidación de mosquitos", como ramblas, zonas húmedas y espacios periurbanos, con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha difundido entre los vecinos recomendaciones sanitarias para evitar focos en el entorno doméstico, como vigilar piscinas, maceteros o cualquier lugar con agua estancada.

PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN

García ha señalado que, aunque las últimas pruebas realizadas por el SVEA no han detectado ya mosquitos portadores en Mojácar, el Consistorio mantiene las actuaciones "con la misma intensidad" y las difunde en redes sociales para reforzar la confianza ciudadana.

"Seguimos operando a diario igual que cuando estábamos en alerta", ha precisado. La declaración en Mojácar concluyó el pasado 10 de septiembre, aunque el alcalde ha insistido en que se mantienen las mismas indicaciones: "Pedimos a la población precauciones como usar repelentes, ropa de manga larga si se transita por zonas rurales y todas las medidas que nos ha trasladado la Delegación de Salud".

El alcalde ha incidido en que el caso diagnosticado en un vecino de Mojácar, que se resolvió sin secuelas, "es previo" a la declaración de alerta del municipio, lo que refuerza la "importancia de mantener un control continuo". "El esfuerzo municipal de la fumigación constante va a seguir estando y lo hacemos público en redes para que nadie tenga duda de que se está haciendo", ha insistido.