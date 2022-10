Mónica Muñoz Valencia narra su historia como víctima de violencia machista en su obra 'El miedo de mi vida'

ALMERÍA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

'El miedo de mi vida' es la primera obra de Mónica Muñoz Valencia, en la cual narra su propia historia de "salvación y superación" tras 29 años en los que se identifica como víctima de violencia de género.

"Creo que lo más importante es poder ayudar a identificar la situación a quienes viven el horror y no lo saben, y a los que son conscientes, pero no saben cómo salir. Trato de hacerles entender que sí se puede salir; y a las personas que no lo viven ni saben lo que es este tipo de maltrato puedan llegar a comprender lo que viven las víctimas, durante la relación y después incluso de liberarse, ya que la pesadilla no termina y es más cruel si cabe", ha explicado la autora.

Según la editorial Círculo Rojo, el lector va a "encontrar la historia en primera persona de una mujer que, durante más de 29 años, fue víctima de malos tratos psicológicos por parte de su pareja". Así, el lector "descubrirá el relato sincero de una mujer que como ella misma expresa fue juzgada sin derecho a réplica, por todo un entorno común que conocía únicamente la versión de su verdugo".

"Perdí mi trabajo y tuve que salir de una casa, que también era mía, sólo con mis enseres personales, además de lidiar con una campaña de difamación. Y todo ello, desde el más absoluto silencio. Sin duda, fue el precio de mi libertad, pero a pesar de todo lo vivido, hoy soy una persona liberada, sanada y feliz", ha detallado.

'El miedo de mi vida' se presenta así como el relato real de una mujer víctima "de un perverso narcisista/psicópata integrado durante 29 años de relación --desde su adolescencia hasta la madurez--, durante los cuales vivió pensando que era amor cuando en realidad era sumisión".

Así, la protagonista tuvo que "lidiar y luchar", durante y después de su divorcio, contra las "artimañas de su narcisista y dejar amistades atrás".

Mónica Muñoz Valencia (Barcelona, 1972) publica 'El miedo de mi vida' ante la "necesidad de ayudar a víctimas de maltrato psicológico" y para "hacer visible un maltrato invisible desde su propia experiencia", después de su "liberación y sanación". Este sentimiento "impulsa a esta escritora a hacer realidad este proyecto y a publicar con Círculo Rojo la historia de su vida bajo un perverso narcisista/psicópata integrado".