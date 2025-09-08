Muere el hombre que hizo explotar su vivienda en Roquetas de Mar (Almería) para atentar contra su pareja

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 56 años de edad que resultó herido "muy grave" hace una semana después de que provocara una explosión con una bombona de butano en su vivienda de Roquetas de Mar (Almería) para acabar con su vida y la de su pareja sentimental ha fallecido al no lograr sobreponerse de sus lesiones tras haber sido trasladado la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que el varón, que mostraba quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo, murió al día siguiente de haber sido trasladado, en concreto, sobre las 14,30 horas del pasado 4 de septiembre.

La investigación, que se seguía inicialmente como un intento de homicidio en el marco de la violencia de género, podría quedar archivada en el ámbito judicial ante el deceso del hasta ahora único sospechoso después de que quedara descartado que la explosión se produjo de manera accidental.

Las primeras pesquisas ya indicaba que el varón, de nacionalidad española, habría manipulado de forma intencionada una bombona de gas butano bajo la mesa del salón de su vivienda, situada en la tercera planta de un bloque ubicado en la zona de Cortijos de Marín, para acabar con su vida y la de su pareja, una mujer de 56 años.

En este sentido, el hombre se valió mechero para provocar una deflagración en el momento en el que su pareja accedía al piso y le anunciaba su propósito de poner fin a la vida de ambos.

La mujer pudo escapar de la vivienda en el momento de los hechos aunque no sin sufrir algunas quemaduras leves en las piernas a causa de la explosión, de modo que tras ser atendida por los servicios sanitarios en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería) fue dada de alta.

El supuesto autor de la explosión fue encontrado por los agentes de la Guardia Civil que acudieron a la zona, pasadas las 22,00 horas del día 1 de septiembre, y se afanaron en primer lugar a desalojar el edificio.

El varón, que fue trasladado inicialmente por el 061 al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital, ya mostraba quemaduras graves en todo el cuerpo. La primera inspección realizada en la vivienda, hasta la que también se desplazaron dos indicativos de Policía Local, reveló un "escape de gas" así como la presencia de una bombona en el salón de la casa.

La gran llamarada ocasionada por el incendio posterior a la explosión generada en la vivienda era visible desde la calle, lo que obligó a desalojar por completo a los vecinos del inmueble, para quienes se solicitó asistencia médica de manera preventiva. Tres dotaciones de bomberos participaron en la extinción del fuego.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.