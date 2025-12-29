Una multitud vence al frío costero para despedir el año en las tradicionales moragas de Roquetas de Mar (Almería)

Moragas de Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

Las playas de Roquetas de Mar (Almería) se han llenado este lunes de personas que se han reunido en torno a las tradicionales moragas con las que se despide el año en una de las tradiciones más arraigadas del municipio, donde se han registrado máximas de poco más de 17 grados y rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

El Consistorio roquetero ha puesto en marcha un dispositivo especial para preservar el buen estado del litoral, donde familias y amigos se reúnen en una jornada de convivencia que protagonizan con música y, sobre todo, barbacoas.

En una nota, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado la relevancia de esta celebración que un año más reúne a cientos de roqueteros y visitantes que se desplazan al municipio para disfrutar esta tradicional fiesta.

"Los roqueteros vivimos con ilusión las moragas, un encuentro de familias y amigos, seña de identidad de Roquetas de Mar, que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que convierte a nuestras playas en el mejor lugar para despedir el año", ha dicho.

Las moragas son una tradición que se remonta al siglo XIX, cuando las mujeres y los hijos de los pescadores iban a la playa a esperar su llegada tras pasar mucho tiempo en alta mar. Las hogueras se encendían para dar la bienvenida a los marineros y para celebrar su regreso a casa. "También se usaban para ahuyentar a los malos espíritus y desear buena suerte durante el año venidero".

En la actualidad, esta celebración reúne a personas de todas las edades y procedencias en una fiesta navideña que sirve como preámbulo de Nochevieja y que es "todo un símbolo de la identidad y cultura roquetera".

Como cada año, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha organizado una verbena en la explanada frente al Real Club Náutico en horario de tarde. Además, ha reforzado los servicios de limpieza, tanto en playas como en paseos marítimos y la zona del Puerto, donde se celebra la tradicional verbena popular.

Más de una quincena de operarios llevarán a cabo una limpieza intensiva del litoral a partir de las 6,30 horas de este martes para retirar ascuas y residuos con el objetivo de que las playas estén "en perfecto estado durante la jornada".

En materia de seguridad, el dispositivo ha contado con la presencia de voluntarios de Protección Civil, dotados con vehículos de apoyo, así como con un refuerzo especial de la Policía Local en los paseos marítimos, el Puerto y las playas más concurridas, como La Romanilla, además del servicio ordinario habitual.