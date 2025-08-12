El municipio de Tabernas (Almería) ejecuta obras del PFEA por casi 485.000 euros con financiación del Gobierno

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Tabernas, José Díaz Ibáñez, junto a trabajadores durante su visita a las obras que se ejecutan en el municipio. - SUBDELEGACIÓN

TABERNAS (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El municipio de Tabernas (Almería) ejecuta obras por un importe total de 484.927,58 euros con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) financia 316.975,77 euros para sufragar los costes salariales.

Las actuaciones han sido visitadas este martes por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, junto con el alcalde de Tabernas, José Díaz Ibáñez, en el marco del PFEA, que cuenta este año en la provincia con una inversión global del Gobierno central de 10,83 millones de euros para cubrir jornales de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por los ayuntamientos para obras de interés general y social.

En el caso de Tabernas, los proyectos incluyen la reposición de infraestructuras, con un presupuesto de 336.538,59 euros, de los que el SEPE aporta 200.082,09 euros; la conservación de espacios públicos, con 102.660,89 euros de inversión y 87.000,76 euros financiados por el SEPE; y mejoras en centros educativos a través del PFEA Colegios 2024, por 45.728,10 euros, con 29.892,92 euros procedentes del SEPE.

Durante la visita, el subdelegado ha destacado "el compromiso del Gobierno de España con el empleo y el desarrollo de nuestros municipios, especialmente en el medio rural". "Gracias al PFEA, no solo se generan oportunidades laborales para las personas desempleadas, sino que también se ejecutan proyectos que mejoran las infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos y vecinas", ha subrayado Martín.

El alcalde de Tabernas, por su parte, ha agradecido el respaldo del Gobierno de España y ha subrayado la importancia de estas actuaciones "para mantener y mejorar servicios e infraestructuras municipales, al tiempo que se da empleo a personas que lo necesitan".

EL PSOE RESALTA LA APUESTA DEL GOBIERNO POR EL EMPLEO ESTABLE

Por su parte, la secretaria de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social del PSOE de Almería, Mari Ángeles Guzmán, ha destacado la importancia del PFEA y de los proyectos de empleo estable para los municipios y para los trabajadores y trabajadoras del régimen especial agrario.

Según ha señalado en una nota remitida por el PSOE, este programa "consigue garantizar unas rentas y estabilizar el empleo" y el Gobierno central sufraga el 75 por ciento de los costes laborales.

Guzmán ha apuntado que, en pequeños municipios, principalmente de interior, el plan representa "una importante fuente de ingresos para el empleo local y mejora de las infraestructuras y el entorno".

Asimismo, ha recordado que el plazo de convocatoria para que las corporaciones municipales presenten sus proyectos y soliciten las subvenciones estará abierto entre el 1 y el 26 de septiembre, conforme al Real Decreto 939/1997.

Esta norma tiene como objetivo "fomentar el empleo mediante programas dirigidos a trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios", a través de la contratación para obras de interés general y social que permitan "garantizar un complemento de renta a través de la distribución del empleo disponible", ha sostenido la secretaria de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social del PSOE de Almería.

"Son proyectos que, además de generar empleo entre los trabajadores del régimen especial agrario de los municipios mediante la contratación de los mismos para su ejecución, pretenden adecuar espacios e instalaciones cuyo fin sea la generación de empleo estable en el municipio con actividades y recursos propios del territorio", ha insistido Guzmán.