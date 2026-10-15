Muñoz acusa a Sánchez de abandonar a Almería y llama a movilizarse ante las elecciones del 29N

Junta Directiva Provincial del PP de Almería - PP

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PP y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente provincial del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, han clausurado esta tarde la Junta Directiva Provincial que se ha celebrado en Almería en la que ambos han criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y han llamado a la movilización de los populares almerienses ante la próxima cita electoral del 29 de noviembre.

En un comunicado remitido por la formación, Muñoz ha acusado a los socialistas, respecto a la cuestión de la vivienda, de "utilizar este problema como eje de su estrategia política" mientras "existen contradicciones entre sus declaraciones públicas y las actividades inmobiliarias de personas de su entorno".

La portavoz popular ha sostenido que el Gobierno "carece de propuestas eficaces para mejorar la vida de los ciudadanos" y ha acusado a los socialistas de "recurrir a los ataques políticos en lugar de ofrecer soluciones a los problemas de los españoles".

La dirigente nacional del PP ha asegurado que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "abandonado tanto a los españoles como a la provincia de Almería" y ha defendido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "es consciente de la deuda pendiente con este territorio".

Por su parte, el presidente del PP de Almería ha reivindicado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, al que ha definido como "el presidente que merece España y que necesitan España, Andalucía y, desde luego, también Almería".

Durante su intervención, ha defendido "la necesidad de situar al frente del Ejecutivo central a responsables comprometidos con el interés general" y ha llamado a los afiliados y cargos del partido a "trabajar sin caer en el exceso de confianza".