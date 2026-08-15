Las 'Noches de Verano en El Toyo' recuperarán en Almería los Juegos Tradicionales el próximo martes

Anterior actividad en las Noches de Verano en El Toyo en Almería
Anterior actividad en las Noches de Verano en El Toyo en Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 15 agosto 2026 17:42
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ALMERÍA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las 'Noches de Verano en El Toyo' recuperarán los Juegos Tradicionales en Almería el próximo martes, 18 de agosto, a las 22,00 horas, con un programa familiar en el que los pequeños de la casa, acompañados por sus familiares, podrán apartar las pantallas y dispositivos electrónicos por una noche, y adentrarse en los juegos de toda la vida.

La actividad, gratuita, se enmarca en el programa organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería y producido por Contraportada y Asiento VIP. Se celebrará frente al Anfiteatro de la Plaza del Mar, ha señalado el Consistorio de Almería en un comunicado.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha explicado que "las Noches de Verano en El Toyo están enriqueciendo está barriada con diferentes actividades durante julio, agosto y septiembre. Por su alto valor educativo y cultural, consideramos muy interesante dedicar una jornada a los juegos populares para niños, padres y abuelos, con la celebración de un taller de hora y media, en el cual tres monitores guiarán a los asistentes a través de un circuito de juegos tradicionales almerienses".

En concreto, las familias jugarán a la ganga, la rayuela, el trompo, las tabas, las canicas, la comba y mucho más, y para darle un carácter lúdico-festivo a esta actividad, se organizarán diferentes concursos en familia. Son juegos que seguro abuelos y padres han jugado y el martes podrán compartirlos con sus hijos y nietos.

La coordinadora del programa 'Noches de Verano en El Toyo', Emilia Álvarez, ha afirmado que "esta actividad permitirá crear espacios de encuentro intergeneracional, abuelos-padres-hijos, promocionar el cuidado creativo y lúdico de la infancia y los mayores dentro de las familias, realizar actividades de ocio de calidad y sostenibles, recuperando tradición y cultura, y dinamizar en verano El Toyo-Retamar, con la participación de vecinos y turistas". La actividad será desarrollada por el equipo de EcoÁgata, especializada en la materia.

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