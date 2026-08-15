Las 'Noches de Verano en El Toyo' recuperarán en Almería los Juegos Tradicionales el próximo martes

Anterior actividad en las Noches de Verano en El Toyo en Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las 'Noches de Verano en El Toyo' recuperarán los Juegos Tradicionales en Almería el próximo martes, 18 de agosto, a las 22,00 horas, con un programa familiar en el que los pequeños de la casa, acompañados por sus familiares, podrán apartar las pantallas y dispositivos electrónicos por una noche, y adentrarse en los juegos de toda la vida.

La actividad, gratuita, se enmarca en el programa organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería y producido por Contraportada y Asiento VIP. Se celebrará frente al Anfiteatro de la Plaza del Mar, ha señalado el Consistorio de Almería en un comunicado.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha explicado que "las Noches de Verano en El Toyo están enriqueciendo está barriada con diferentes actividades durante julio, agosto y septiembre. Por su alto valor educativo y cultural, consideramos muy interesante dedicar una jornada a los juegos populares para niños, padres y abuelos, con la celebración de un taller de hora y media, en el cual tres monitores guiarán a los asistentes a través de un circuito de juegos tradicionales almerienses".

En concreto, las familias jugarán a la ganga, la rayuela, el trompo, las tabas, las canicas, la comba y mucho más, y para darle un carácter lúdico-festivo a esta actividad, se organizarán diferentes concursos en familia. Son juegos que seguro abuelos y padres han jugado y el martes podrán compartirlos con sus hijos y nietos.

La coordinadora del programa 'Noches de Verano en El Toyo', Emilia Álvarez, ha afirmado que "esta actividad permitirá crear espacios de encuentro intergeneracional, abuelos-padres-hijos, promocionar el cuidado creativo y lúdico de la infancia y los mayores dentro de las familias, realizar actividades de ocio de calidad y sostenibles, recuperando tradición y cultura, y dinamizar en verano El Toyo-Retamar, con la participación de vecinos y turistas". La actividad será desarrollada por el equipo de EcoÁgata, especializada en la materia.