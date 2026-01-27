La nueva campaña turística de Almería capital se dirige a un público joven apoyada en 'influencers' nacionales

Presentación de la campaña turística 'Efecto Almería'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado este martes su nueva campaña turística enfocada en un público joven, la cual se verá apoyada por la acción de 'influencers' nacionales para mostrar espacios emblemáticos de la capital a los más de 800.000 seguidores que reúnen en su conjunto a través de todos sus perfiles.

El Consistorio confía en la "colaboración estratégica" que se ha acordado con los creadores de contenido especializados en gastronomía, viajes de naturaleza y turismo urbano-cultural para difundir Almería como destino turístico, según ha explicado en una nota la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez.

Así, la campaña 'Efecto Almería' tendrá como abanderados a Kikillo, quien "mostrará los efectos de una escapada relax en El Toyo y Cabo de Gata"; a David y Kalina, quienes prepararán una ruta "ideal", y de Laia Cebrián, quien descubrirá "algunos de los lugares más emblemáticos".

La acción está diseñada para ejecutarse en este primer trimestre de 2026, considerado de temporada baja, con el propósito de contribuir a la desestacionalización del turismo y "demostrar que Almería es un destino atractivo durante los 365 días del año".

Desde el Área de Turismo se ha incidido en la "innegable" importancia de los nuevos medios y canales de comunicación social en internet. Así, el Consistorio pone sus expectativas en su potencial "como herramienta para la promoción y marketing del destino y la marca turística de Almería".

No obstante, la campaña 'Efecto Almería' también tendrá recorrido en medios 'off line' tradicionales y medios digitales a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades, con la implementación de un programa de actuaciones de marketing digital 'online' que posicionará Almería "como destino de calidad, con identidad propia y diferenciada".

Para ello, se implementará el CRM de la web y aplicaciones turísticas; se realizará marketing de contenidos generados por usuarios y una campaña de 'influencers' en redes sociales; se promocionarán segmentos y productos turísticos innovadores y transformadores y se realizarán píldoras informativas y cualificación digital.

Bajo el eslogan 'Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto', la capital almeriense trata de recordar su influencia sobre quienes la visitan, "un conjunto de vivencias maravillosas que experimentan quienes vienen y las sensaciones que te llevas al regresar de nuestra ciudad", ha explicado la regidora.

La campaña contempla un 'spot' promocional que, con un enfoque joven y dinámico, "recorre lugares emblemáticos de la capital, como la Alcazaba, la Catedral o la Plaza Vieja, así como espacios del día a día, como el Parque de las Almadrabillas, las playas de la ciudad o la Rambla. La gastronomía, el turismo activo y la Semana Santa también tienen un peso importante en la narrativa", ha explicado Vázquez, quien ha estado acompañada por el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca.

Una de las grandes bazas de esta pieza promocional, creada por la empresa almeriense 'Taller Agencia', es su dinamismo, ajustado a las nuevas tendencias, que incluye, de manera directa, al segmento de las personas jóvenes.

"Mediante el 'spot', queda patente la vitamina que tiene Almería, su luz, su energía, ese 'Efecto Almería', que hace que el visitante quiera volver siempre a la ciudad", ha resaltado la primer edil.