Una nueva cría de jirafa de Rothschild refuerza el programa de conservación en el Minihollywood Oasys de Almería

Ejemplar de jirafa de Rothschild nacido en cautividad en Oasys Minihollywood de Tabernas (Almería). - OASYS MINIHOLLYWOOD

TABERNAS (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

El parque temático MiniHollywood Oasys de Tabernas (Almería) ha acogido el alumbramiento de un nuevo ejemplar de jirafa de Rothschild --'Giraffa camelopardalis rothschildi'-- dentro del programa de conservación en el que participa el parque para sostener "una de las subespecies más amenazadas del planeta".

Se trata del segundo nacimiento de esta especie en el parque tras el que tuvo lugar en febrero de 2025, cuando se produjo el primer nacimiento de un gran hervíboro tras 28 años de historia del parque. Se trata, en este caso, del hermano mayor de este último ejemplar.

Según han trasladado desde la reserva en una nota, la cría ha llegado al mundo con un tamaño incluso mayor que el de su hermano: se estima una altura de entre 1,9 y 2,1 metros y un peso aproximado cercano a los 100 kilos. A la espera de confirmar su sexo en los próximos días, se estima que es una hembra.

El equipo técnico del parque pudo seguir todo el proceso en directo gracias a las cámaras de visión nocturna preparadas en las instalaciones. Las primeras contracciones de la madre, llamada Khalessi, comenzaron a las 5,45 de la madrugada.

Así, a las 6,30 horas ya se distinguían las patas delanteras de la cría y, desde las 7,15 horas, cada contracción ayudaba a la madre a avanzar en el parto. Finalmente, a las 9,13 horas se terminó de producir el parto.

En el marco de este programa, el hermano mayor de la recién llegada será trasladado próximamente a otro zoológico europeo perteneciente a la EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuarios), donde tendrá su propio grupo de hembras y constituirá un nuevo grupo reproductor.

MiniHollywood Oasys forma parte del Programa de Conservación de la jirafa de Rothschild coordinado por la EAZA, cuyo objetivo es reforzar la población a través de la cría en cautividad.

Las jirafas de Rothschild son fácilmente reconocibles por su gran tamaño y por su pelaje, con manchas más claras y separadas que las de otras subespecies. Los machos adultos pueden alcanzar entre cinco y seis metros de altura y superar los 1.200 kilos de peso, lo que las convierte en los mamíferos terrestres más altos del mundo.