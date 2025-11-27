Las obras del Paseo de Almería "duplican" sus jornadas para abrir Puerta Purchena en diciembre con un carrusel navideño

Obras en Puerta de Purchena (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha incidido este jueves en el "buen ritmo" que llevan las obras de remodelación y peatonalización del Paseo de Almería, cuyas cuadrillas "han duplicado los horarios" de trabajo con el objetivo de que la Puerta de Purchena pueda "llegar a tiempo" y "recibir la Navidad" el 5 de diciembre --día previsto para el encendido extraordinario-- con un carrusel navideño.

"Están trabajando mañana, tarde y parte de la noche", ha asegurado la regidora a preguntas de los medios, ante quienes ha aprovechado para pedir "disculpas" a los vecinos de la zona ante los posibles "inconvenientes para el descanso" que pueden ocasionar estos trabajos.

Pese a que se ha "avanzado muchísimo" en las últimas semanas dado que se "están suministrando piedras sin ningún tipo de incidencia" para el nuevo pavimento, la primera edil ha reconocido que ya se contempla una posible ampliación del plazo de obras más allá del 14 de enero, que era la fecha prevista para acabar los trabajos.

"Yo no voy a cerrarme", ha apostillado frente a su deseo de poder mantener la fecha inicialmente prevista de fin de obra. "Vamos a ser precavidos y si se cumple, estupendo. Y si no, pues ya avanzaremos hasta cuándo es el modificado y ese aumento de plazo", ha añadido.

De cara al inicio de la Navidad, la regidora confía en que buena parte del suelo del Paseo de Almería y de la Puerta de Purchena pueda estar listo para recibir también un abeto y la iluminación navideña, que podría extenderse a otros tramos de la vía que aún siguen cerrados por obras.

En este sentido, cree que la renovación de una de las principales vías de la ciudad sirva de aliciente no solo para que los vecinos puedan hacer sus compras sino también para recibir a los turistas y el desarrollo de actividades programadas.