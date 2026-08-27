Las obras de remodelación de los enlaces de la autovía A-7 con El Ejido (Almería) arrancarán en septiembre

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, y la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ALMERÍA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la mejora y remodelación de dos enlaces de la A-7 con El Ejido (Almería), en concreto, los situados en la zona oeste y centro correspondientes con Santa María del Águila y el Hospital Universitario Poniente, arrancarán el próximo mes de septiembre.

La actuación ha sido analizada en una reunión mantenida entre la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, quien ha destacado el "inminente inicio" de los trabajos en los que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible invierte cerca de 14,3 millones de euros para la mejora de casi 3,5 kilómetros de la autovía.

La intervención permitirá aumentar la capacidad y mejorar la seguridad y funcionalidad de ambos enlaces. En el conocido enlace del 'Copo' se contempla la ampliación de las glorietas y del paso superior sobre la A-7, así como la mejora de los diferentes ramales.

Martín ha subrayado que "se trata de una actuación especialmente importante por el volumen de tráfico que soporta esta zona y por su conexión con puntos estratégicos del municipio, como el Hospital Universitario Poniente, las áreas comerciales y los principales núcleos de población".

Por su parte, Ibáñez ha considerado prioritarias unas obras demandadas "desde hace casi dos décadas" y que resultan necesarias ante el crecimiento de población, especialmente en el núcleo costero de Almerimar, lo que hace que el enlace que da acceso a dicho espacio así como a Ejido centro, el Hospital de Poniente y el centro comercial Copo, entre otros, soporte una "elevada intensidad de circulación".

Con ello, la regidora ha defendido la necesidad de ampliar el paso elevado del enlace 409 para incorporar un cuarto carril y mejorar la movilidad peatonal y ciclista, así como de transformar el enlace 411 mediante la construcción de glorietas que integren las vías de servicio.

Al respecto, según ha trasladado, el Ayuntamiento trabaja en la licitación de una asistencia técnica para estudiar soluciones que permitan descongestionar el entorno del enlace de Copo y mejorar la circulación hacia el hospital, las áreas comerciales y los principales ejes de conexión con la A-7.

PLAYA DE BALERMA

En la reunión también se ha abordado el proyecto de estabilización de la playa de Balerma, una actuación estratégica para dar respuesta a los problemas de regresión que sufre este tramo del litoral ejidense. La solución prevé la construcción de ocho espigones, con una inversión prevista por el Gobierno de España de aproximadamente 12 millones de euros.

"El objetivo es avanzar hacia una solución estable para Balerma. Somos conscientes de la importancia que tiene la protección de esta playa tanto para sus vecinos como desde el punto de vista medioambiental, económico y turístico", ha afirmado el subdelegado.

Para Ibáñez es necesario "acelerar" la actuación de recuperación ambiental del tramo comprendido entre la Rambla de Balanegra y el espigón de la Peña del Moro. La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento ha trasladado reiteradamente su preocupación por la regresión de la playa, con hasta 86 escritos y comunicaciones oficiales.

Las mediciones realizadas en febrero de 2026 constatan retrocesos de la línea de costa superiores a 20 metros en distintos puntos y de casi 30 metros en la zona del varadero. "Balerma no puede seguir esperando. Estamos hablando de un problema de erosión que afecta a la población, a las actividades económicas, al turismo y a infraestructuras municipales tan importantes como el paseo marítimo", ha manifestado.

La actuación pretende ofrecer una respuesta estructural y a largo plazo a una reivindicación histórica de Balerma, reduciendo la dependencia de actuaciones periódicas de reposición de arena y de las reparaciones que resultan necesarias después de los temporales.

La regidora ha reclamado además que se empiece a trabajar ya en soluciones específicas para Guardias Viejas y San Miguel, dos tramos del litoral que también presentan problemas de erosión y cuya situación podría verse condicionada por las actuaciones que se desarrollen en Balerma y Peña del Moro, según ha apuntado.

ACTUACIONES HIDRÁULICAS

En materia de sostenibilidad hídrica, el subdelegado ha destacado las inversiones que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Seiasa, desarrolla para modernizar los regadíos y avanzar en un uso "más eficiente y sostenible del agua".

En concreto, las actuaciones de Tierras de Almería, el aprovechamiento de agua regenerada de la EDAR de El Ejido y la modernización de los regadíos de la Comunidad de Usuarios de Sierra de Gádor movilizan en conjunto 81,9 millones de euros.

Los dos primeros proyectos, para los que se dispone de datos concretos de beneficiarios, alcanzan 7.933 hectáreas y 3.711 regantes, reforzando, según el subdelegado, "el compromiso del Gobierno de España con la competitividad del sector agrícola del Poniente, la eficiencia hídrica, la sostenibilidad energética y el aprovechamiento de recursos alternativos como el agua regenerada".

Por su parte, la alcaldesa ha reclamado la licitación de obras para la puesta en marcha de la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías, cuyo proyecto constructivo fue aprobado en julio de 2025 y que contempla elevar su capacidad de producción de 30 a 40 hectómetros cúbicos anuales.

También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar en la planificación de una nueva desaladora para el Poniente, contemplada en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico 2028-2033, con una capacidad prevista de 50 hectómetros cúbicos.

INCREMENTO DE LA SEGURIDAD

En materia de seguridad, la alcaldesa ha pedido "más medios y recursos" a través de Policía Nacional y Guardia Civil para reforzar la coordinación con Policía Local y combatir el narcotráfico, la inmigración ilegal y los robos en explotaciones agrícolas.

Ibáñez también ha planteado la conveniencia de mejorar el intercambio de información entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y otros organismos con competencias en el municipio.

Además, en materia migratoria, la alcaldesa ha pedido información sobre Ejido Hotel y el Hostal de Santo Domingo como lugares empleados por distintas ONG para atender a los solicitantes de asilo desplazados hasta la Península tras su llegada irregular al territorio nacional.

La primera edil ejidense se ha interesado por el calendario previsto para el cierre, baja o finalización de estos recursos temporales, si bien ya había pedido a las entidades gestoras Cruz Roja y Cepaim datos sobre el número de personas acogidas y sus características, así como al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el contrato de gestión de estos centros.

Ibáñez también ha planteado elevar de categoría los tribunales de instancia de El Ejido como medida para "reducir la provisionalidad y mejorar la estabilidad de la Administración de Justicia", de cara a que esté "acorde con el volumen de actividad económica, empresarial y social que genera" la localidad.