La OCAL y el proyecto 'Un Nuevo Renacer' rendirán homenaje a la mujer el próximo domingo en el Auditorio de Almería

ALMERÍA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Ciudad de Almería y el proyecto sobre la figura de Concha Robles, 'Un nuevo renacer' organizan el concierto del próximo domingo, 6 de marzo a las 19,0 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, dentro de la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Por tal motivo, el concejal de Cultura, Diego Cruz, ha acudido esta tarde al ensayo, a la vez que ha conversado con el director de la OCAL, Michael Thomas, el compositor David Miralles y la solista del concierto, Susana Gómez Vázquez.

La OCAL, que tiene en el Ayuntamiento de Almería uno de sus principales patrocinadores, se encuentra en este 2022 inmersa en su vigésimo aniversario y, para ello, ha preparado una programación que comenzó el pasado 1 de enero con el concierto de Año Nuevo.

Durante los doce meses de 2022 la OCAL ha diseñado un plan que va desde la música de más alto nivel hasta el compromiso con la docencia y la educación musical de los más jóvenes.

La OCAL interpretará el próximo domingo, 6 de marzo, a las 19,30 horas, en el Auditorio Maestro Padilla, en el homenaje a la mujer 'Flores para Concha', dirigido por Michael Thomas, el 'Bolero' de Ravel, 'Rhapsody in Blue' de Gershwin, con Susana Gómez Vázquez como solista, y una selección de temas de 'Un nuevo renacer' compuesto por David Miralles. Entradas, en la taquilla del Teatro Apolo y la web www.almeriaculturaentradas.es

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha afirmado que "la cultura está comprometida con la sociedad, y en este concierto queremos reclamar con música una igualdad real, con un papel protagonista para la mujer en la sociedad, para que no sucedan casos como el que le ocurrió a la actriz Concha Robles".

Tras esta frase, ha querido profundizar en la faceta artística y el talento que reunirá el programa: "por un lado, la OCAL que dedicará su concierto de temporada a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, dedicado a la memoria de Concha Robles, en el centenario de su asesinato en el Teatro Cervantes; el compositor almeriense David Miralles, que ha compuesto la selección de temas de la banda sonora del documental 'Un Nuevo Renacer'; la guitarra de José Carlos Linares; el coro VOCLA, dirigido por Nieves Zurita; y la solista Susana Gómez Vázquez".

Por su parte, Michael Thomas asegura que "vamos a disfrutar de la magnífica música nueva de David Miralles, y también 'Rhapsody in Blue' de Gershwin, con Susana Gómez Vázquez, así como el Bolero de Ravel. Si no has escuchado nunca una orquesta, el domingo es el momento". Una de las personas más ilusionadas con el concierto del domingo es David Miralles, el cual afirma que "llevamos muchos años trabajando para la película 'Un nuevo renacer', y esto es la guinda del pastel. Conseguir que la OCAL interprete esta música es un sueño hecho realidad para mí".

Asimismo, con el especial protagonismo que tendrá la mujer el próximo domingo, la solista del concierto, Susana Gómez Vázquez, ha puesto de manifiesto la importancia de iniciativas como éstas: "me llena de orgullo que sea un homenaje a la mujer, a la actriz Concha Robles, cuya vida fue acortada tan repentinamente a manos de su marido, en un claro caso de violencia de género. El poder recordar que una actriz o cualquier persona puede seguir sus sueños, y que nada ni nadie debe acortarlos, me parece brillante y estoy contenta de poder contribuir con el piano".

Respecto al programa, la pianista afirma que "Almería es una ciudad que me gusta tanto y a la que he venido desde niña. He seguido a la OCAL, que admiro mucho y considero que es top en el panorama musical nacional. Tocar la 'Rhapsody in Blue', con la dirección de Michael Thomas, es un regalo, pues es una de las piezas que no deja indiferente a nadie. Está llena de jazz, con preciosas partes de piano y orquestales, y que recomiendo a todo el mundo. Y también es un privilegio estar acompañado por la banda sonora de Un Nuevo Renacer".