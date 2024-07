La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en el Mercado de Los Ángeles de Almería

ALMERÍA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de ayer sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en la capital almeriense, según informa la organización en una nota.

Francisca Garrido, vendedora de la ONCE desde 2018, ha sido quien ha dado este Sueldazo. Tiene su punto de venta ubicado a la entrada del Mercado de Los Ángeles. Este es el quinto premio mayor que da, el último de ellos, otros 400.000 euros el pasado 8 de marzo.

"Soy una vendedora con mucha suerte y me alegro un montón por el que le haya tocado, me habéis dado la noche", decía ayer nada más saber que había vuelto a dar fortuna a sus vecinos. "Lo mejor que me ha pasado es poder ser vendedora de la ONCE", añadía en medio de cierto alboroto.

El sorteo de este sábado estaba dedicado a Federico Martín Bahamontes, el primer español en ganar el Tour de Francia, y ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Vélez-Málaga y el resto de sus premios en Cataluña.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a otros cuatro cupones.

