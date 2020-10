La ONCE reparte 220.000 euros entre once vecinos de Roquetas de Mar (Almería)

El vendedor de la ONCE Miguel Rodríguez

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha repartido 220.000 euros entre once vecinos de Roquetas de Mar (Almería), donde Miguel Rodríguez ha vendido once cupones agraciados con 20.000 euros cada uno.

Rodríguez, que es vendedor de la ONCE desde el año 2000, tiene su punto de venta ubicado en la urbanización Las Marinas de Roquetas, donde asegura que es "una alegría bastante grande", y más con la situación actual, haber repartido esta suerte.

"Seguro que es una ayuda grande para superar esto y que da un poco más de ánimo a todos y así se anima un poquillo más la cosa porque está todo cerrado y parado", reseña en un comunicado la ONCE. Rodríguez vendió estos cupones a través del TPV por el que el cliente elige el número que desea jugar.

El sorteo de este sábado 17 de octubre, que ha dejado el resto de premios en Canarias y Murcia, estaba dedicado al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Con este sorteo, la ONCE colabora con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) para visibilizar a las personas más vulnerables de la sociedad. EAPN-ES y ONCE aúnan así, un año más, esfuerzos en la lucha contra la pobreza, que representa el lado más vulnerable e invisible de la sociedad española.

El reciente informe sobre 'El Estado de la Pobreza', revela que la pobreza severa afecta actualmente a casi 5 millones de personas. Además, el 21,5% de las personas que viven en hogares monoparentales, la mayoría a cargo de una mujer, están en situación de pobreza o exclusión social.