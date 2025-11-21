Pacheco presidirá sin congreso el PP de Almería tras la renuncia de García: "Va a poder demostrar su inocencia"

El nuevo presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, comparecen ante los medios. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ramón Fernández-Pacheco ha asumido la presidencia del PP de Almería tras la renuncia del hasta ahora presidente del partido y de la Diputación de Almería Javier Aureliano García de todos sus cargos para centrarse en su defensa como investigado en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que indaga en el supuesto cobro de comisiones a través de contratos irregulares mediante la institución provincial y el Ayuntamiento de Fines.

Así lo han trasladado en una rueda de prensa el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el nuevo presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, quien se ha mostrado convencido de que tanto él como el ya exvicepresidente segundo de la Diputación Fernando Giménez, también investigado, resultarán airosos. "Llega el momento en el que ellos demuestren su inocencia y confío que van a poder demostrar su inocencia", ha dicho.

En una comparecencia ante los medios fuertemente apoyada por cargos y dirigentes del partido en Almería, Repullo y Fernández-Pacheco han rechazado la celebración de un congreso extraordinario ante estos ceses, si bien han admitido que el nuevo presidente provincial deberá realizar "ajustes" para "iniciar esta nueva etapa" con cierta "continuidad".

De otro lado, los representantes 'populares' han explicado que se abre un periodo de "reflexión" de cara a reorganizar el organigrama de la Diputación de Almería y decidir qué diputado provincial quedará al frente de la misma. Por el momento, asume el cargo de presidente en funciones el vicepresidente primero, Ángel Escobar.

