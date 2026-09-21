Pastora Soler, Julio Iglesias Jr y el Ballet de Kiev encabezan la programación de otoño de Roquetas de Mar (Almería)

Presentación de la programación de otoño del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

Los artistas Pastora Soler, Julio Iglesias Jr y el Ballet de Kiev actuarán este otoño en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería), cuya programación para el último trimestre del año incluirá también propuestas de magia, humor, teatro, musicales, zarzuela y espectáculos familiares.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado este lunes el "gran esfuerzo" que se realiza desde el Ayuntamiento para ofrecer una "programación de calidad" durante la presentación de la programación de esta programación, en la que ha estado acompañado por el concejal de Cultura de Roquetas, Daniel Salcedo, y el director del Teatro Auditorio, Ricardo Roldán.

"Para el año que viene queremos traer lo mejor de lo mejor a Roquetas de Mar. La ilusión es traer todo aquello nuevo que podamos traer, y que además salgan en gira al resto de España", ha señalado Amat.

El regidor también ha elogiado el Teatro Auditorio, que cumplirá 23 años en enero. "Este teatro da ejemplo de la programación que se viene haciendo durante tantos años. Es cierto que todo ha subido mucho de precio, y nosotros no hemos subido las entradas. Hay espectáculos que en Madrid cuestan 300 euros y en Roquetas se pueden ver por unos 100 euros. Seguimos trabajando para que esos espectáculos lleguen a Roquetas de Mar", ha asegurado.

La programación comenzará el 3 de octubre a las 21,00 horas con Pastora Soler, que afronta el tramo final de 'Rosas y Espinas' después de dos años de gira con la celebración de sus 30 años de carrera. El tour ha reunido a miles de espectadores y ha sido aclamado por la crítica por "su emoción, su cercanía y su impecable directo".

El 9 de octubre, Dakris, el mago invisible, presentará 'Nada es lo que parece', un espectáculo con teletransportaciones, desapariciones, mentalismo e ilusiones con objetos del público en el que se borrará "la fina línea que separa la realidad de la imaginación" y que planteará la idea de que "todo es posible".

El 23 de octubre llegará al Teatro Auditorio Comandante Lara y Cía con el estreno de 'Los 3 tenores'. Junto a Jesús Tapia y Vicente Ruidos, Comandante Lara ofrecerá una noche de humor con "tres cómicos, cero vergüenzas y un objetivo: la carcajada" y con tres cantantes "dispuestos a dar la nota", en una propuesta en la que "la ópera es lo de menos".

El sábado 24 de octubre, Roquetas acogerá 'Una noche de Zarzuela', una comedia musical construida con repertorio de zarzuela, copla, canción y números de revista unidos por un hilo argumental que bebe directamente de las comedias norteamericanas de los años 50.

El sábado 31 de octubre, el Ballet de Kiev presentará 'El Corsario', que narra la historia de un grupo de piratas que navegan por los mares en busca de aventuras y tesoros, con música y coreografía combinadas en un espectáculo de acción, energía y emoción.

La programación continuará el 7 de noviembre con 'Farra', un musical de la Compañía Lucas Escobedo en el que fiesta, celebración, cultura y comunidad se encuentran durante el tiempo de carnaval en el Madrid de 1568, 1668 o 2024. La propuesta tiene como objetivo señalar "la locura del pasado y del presente, removiendo conciencias y celebrando nuestro encuentro".

Uno de los platos fuertes llegará el 14 de noviembre con Julio Iglesias Jr, que dará voz a los grandes clásicos de su padre en 'Julio Iglesias Experience', un espectáculo de "energía, elegancia y emoción" con las canciones de Julio Iglesias.

El humor regresará el 20 de noviembre con Goyo Jiménez y 'American forever'. El cómico recopilará en este espectáculo "lo mejor de lo mejor" de 'Aiguantulivinamérica' 1, 2 y 3, además de una cantidad de material inédito, en un show antológico planteado "como si fuera un 'remake', una secuela y un 'spin-off' a la vez".

El sábado 21 de noviembre, a las 17,00 horas, será el turno del musical familiar 'Luli Pampín'. En este nuevo montaje, la protagonista, acompañada por su amiga La Radio Mágica, se adentrará en una biblioteca en la que descubrirá que los libros llevan tiempo cerrados y reciben la visita de un misterioso personaje llamado Polvoso.

El teatro regresará al Auditorio el 28 de noviembre con '53 domingos', interpretada por Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira y Candela Serrat. La obra muestra a tres hermanos que se enfrentan a una decisión que cambiará sus vidas ante la situación de su padre, de 86 años, cuyo comportamiento comienza a resultar "incomprensible".

El 11 de diciembre, a las 20,30 horas, el Teatro Auditorio acogerá la zambomba flamenca 'Familia y tradición', que realizará, a través de villancicos flamencos, cantes populares y coreografías creadas para la ocasión, un recorrido por emociones vinculadas a estas fechas como la ilusión, la nostalgia, la celebración y el reencuentro.

El 12 de diciembre será el turno de 'Cómicos fin de año', con Paco Calavera, Pepe Céspedes, Alvarito, Kikín Fernández, Antonia Triviño, Makeba y El Gran Manley sobre el escenario.

El viernes 18 de diciembre llegará 'Así canta Jerez en Navidad', que en 2026 celebra su 15 aniversario con una gira especial bajo la producción y dirección musical de Luis de Perikin.

Las familias podrán disfrutar el 19 de diciembre, a las 18,00 horas, de 'Coco, el musical', basado en la conocida historia de la tradición mexicana del Día de Muertos. El año se cerrará en el Teatro Auditorio el sábado 26 de diciembre, a las 17,30 horas, con 'Las Guerreras K-Pop'.

Este último espectáculo se sitúa en un futuro en el que la música ha sido silenciada y las emociones están prohibidas. Tres jóvenes descubren un secreto capaz de encender de nuevo los corazones del mundo, "el poder del K-Pop", y con sus voces, energía y coreografías se convertirán en las Guerreras del Ritmo, "desafiando al sistema con lo único que no pueden controlar: la pasión por la música".

ESPACIO ABIERTO

Dentro del apartado 'Espacio abierto', el Teatro Auditorio celebrará el martes 6 de octubre, a las 20,30 horas, la Gala del Mayor, con la que volverá a homenajear a la tercera edad por su participación activa en la vida del municipio y que contará con la actuación del cantante de copla Antonio Cortés.

El jueves 15 de octubre se celebrará la Gala de los Premios del Poniente Almeriense, mientras que el 17 de octubre, a las 20,00 horas, regresará el Teatro Solidario con 'Y de postre asesinato', representada por alumnos de la Escuela Municipal de Teatro.

La obra presenta a un millonario excéntrico que invita a cenar a su mansión a los cinco mejores detectives del mundo para resolver un crimen antes de la medianoche. Está basada en la comedia escrita por Neil Simon y estará dirigida por Alfonso López Salmerón.

El 30 de octubre tendrá lugar la gala de entrega de premios de Círculo Rojo, definida como "el evento más importante de la autoedición en España", que reúne a escritores, celebridades y profesionales del sector para galardonar los mejores libros autopublicados del año en distintas categorías literarias. La edición de 2026 volverá a premiar las obras más destacadas lanzadas bajo el sello editorial.

El Teatro Solidario regresará el 5 de diciembre, a las 20,00 horas, con 'Un mundo ideal: tributo a Aladin', a cargo de alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Roquetas. Se trata de una adaptación musical dirigida al público familiar que combina nostalgia, aventura y solidaridad.