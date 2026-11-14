La patronal del mármol de Andalucía pide al próximo gobierno una "vuelta a la cordura" y "diálogo social real"

El presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), Jesús Posadas. - AEMA

MACAEL (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), Jesús Posadas, ha pedido al próximo gobierno que resulte de la cita electoral del 29 de noviembre una "vuelta a la cordura institucional" y que "restablezca de forma inemdiata el diálogo social real" con la patronal y los sindicatos mayoritarios.

Así lo ha trasladado durante su intervención en la gala de los Premios Macael, celebrada durante la noche de este viernes, en la que ha reconocido que esta cita electoral resulta "trascendental" también para un sector "estratégico" y "vital" para la economía andaluza y española.

"Las grandes reformas de un país no pueden nacer del rodillo político ni del titular de prensa; deben ser el fruto del consenso, de la negociación y de la escucha activa a quienes verdaderamente conocemos el tejido productivo", ha apuntado Posadas, quien ha reclamado con "urgencia" el diálogo social para abordar prioridades "inaplazables" que "asfixian la competitivdad" de las empresas.

Así, el representante de los empresarios de la piedra natural ve imprescindible mantener conversaciones para "frenar la subida del SMI por imposición" y "de forma unilateral y partidista". "Las subidas deben responder a criterios económicos reales, a la productividad y al acuerdo entre las partes, no a decretazos que ponen en jaque la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas", ha dicho.

También cree que la reducción de la jornada laboral "no puede ser impuesta de espaldas a la realidad de las fábricas y canteras" puesto que ello constituye un "ataque directo" a la capacidad del sector a la hora de competir en los mercados internacionales.

EL ABSENTISMO, UNA "SANGRÍA INTOLERABLE"

Asimismo, ha llamado a alcanzar un "gran pacto de Estado contra el absentismo laboral", que se ha convertido "en una sangría intolerable para la productividad" de las empresas. "Es urgente un acuerdo nacional que ataje este problema de raíz, mejorando la gestión de las bajas y combatiendo el fraude de manera decidida", ha dicho.

Posadas también se ha interesado por una disminución de las cotizaciones sociales de los trabajadores "para que el empleo sea más atractivo y dinámico" así como por la simplificación administrativa, ya que "es de justicia que, en plena era digital, los procesos de tramitación se agilicen y se unifiquen".

Por otra parte, el presidente de AEMA ha pedido que la minería "reciba exactamente las mismas ayudas, el mismo trato y los mismos incentivos que el resto de los sectores primarios", puesto que, si bien "es innegable que los alimentos que proporcionan la agricultura, la ganadería y la pesca son vitales", lo que se extrae "de las entrañas de nuestra tierra no lo es menos".

"Es hora de que las administraciones públicas abandonen los prejuicios, reconozcan nuestro valor estratégico y apoyen a la minería de Macael con los recursos y las ayudas que, por derecho y aportación social, le corresponden como al resto de sectores primarios", ha apuntado tras indicar su relevancia, entre otros ámbitos, para el sector farmacéutico.

El representante de la patronal también ha aprovechado su discurso para trasladar el pésame a las víctimas de los últimos accidentes ferroviarios y a exigir las "inversiones necsarias" en la red ferroviaria para evitar nuevos episodios. "Lanzamos un mensaje rotundo a las autoridades: decimos un 'no' categórico a la normalización del error", ha dicho.