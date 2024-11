Pedro Alonso presenta en Fical (Almería) su documental 'En la nave del encanto'

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Pedro Alonso y su equipo se embarcan en un viaje a través de vías meditativas, acercándose al mundo del chamanismo, en su documental 'En la nave del encanto', que se ha presentado en el penúltimo día del XXIII Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), ayer sábado, en el Patio de Luces, además de ser proyectado posteriormente en el Teatro Apolo.

Dibujando un ocho por los márgenes de la geografía mexicana, la travesía les llevará al encuentro de maestros de la medicina tradicional con los que comparte una particular mirada sobre la vida de naturaleza panteísta, pero también sobre sus protocolos de sanación y sus rituales de visión, en los que participan durante el rodaje, según explica la Diputación de Almería en una nota.

Un viaje, ha detallado, "que trata de mostrar un camino de crecimiento y de riqueza que, más allá de prejuicios occidentales, ha acompañado con su mirada mitológica al hombre de todas las culturas desde la noche de los tiempos".

El Palacio Provincial ha acogido una rueda de prensa para hablar sobre este "magnífico trabajo" llevado a cabo por el director del corto 'Amigos Invisibles' en 2014 y uno de los protagonistas de la afamada 'La Casa de Papel'. Codirigida por Enrique Baró, con quien ha acudido a Almería, ha dado a conocer los entresijos de este trabajo.

En el acto han estado acompañadso de Enrique Iznaola, director de Fical, que ha reconocido que "la propuesta de Pedro es arriesgada ya que no apuesta por una obra de ficción sino un documental de larga duración con más de dos horas y media rodado en México".

Después de proyectarse el trailer, el codirector Enrique Baró ha invitado "a ver este documental que hemos hecho con tanto amor y tanto riesgo". Baró ha asegurado que "es un proyecto del que me siento honrado al recibir la propuesta de Pedro Alonso, hemos puesto muchas cosas en juego y al final hemos llegado a buen puerto como se puede comprobar con este trabajo".

Tras el agradecimiento de Pedro Alonso a todos los presentes por acudir a la cita, el actor que reencarna a Berlín en 'La Casa de Papel' ha indicado que "este proyecto, al principio, hizo que varias personas que me quieren bien me dijeran que no lo hiciese y que no lo produciese". El director ha recordado que "la gente tiene prejuicios sobre el chamanismo porque enseguida lo relacionan con la ayahuasca".

Sin embargo, ha proseguido, "hay sustancias que en contextos de respeto con los rituales, desde hace miles de años han servido como una forma de limpieza física, de autoconocimiento y una forma también de conexión espiritual". Para finalizar, el director ha animado a todos los presentes "a ver el documental en el Apolo o el próximo 7 de enero en Netflix, donde se emitirán tres capítulos de unos 50 minutos cada uno".

PROYECCIÓN DEL TRABAJO

Posteriormente, el Teato Apolo ha alzado el telón para visualizar este documental de 164 minutos de duración. Tanto Pedro Alonso como Enrique Baró han dado la bienvenida a todos los allí reunidos y han agradecido su asistencia "pese a ser una hora mala para los cineastas", ha asegurado entre risas.

"Estoy con George y con Carlitos, quien me han ayudado muchísimo en México, y con Enrique para presentar este trabajo en el cual, puedo asegurar, nos hemos jugado en muchas ocasiones el físico". Por su parte, Enrique Baró ha recordado que "este documental es una nave que ha comandado con muchísima valentía mi 'hermanito' Pedro, al que tengo que agradecer que me eligiese para ser la persona que le acompañase en este proyecto".