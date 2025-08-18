La pérdida de referencias visuales, causa del accidente del helicóptero de la DGT en La Mojonera (Almería) en 2023

ALMERÍA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El accidente sufrido por un helicóptero de la Dirección General de Tráfico (DGT) cuando aterrizaba en una zona cercana a un restaurante de La Mojonera (Almería) el 11 de agosto de 2023 se debió a que el piloto perdió las referencias visuales durante la maniobra debido a la nube de polvo y tierra que se levantó en el espacio, lo que se conoce como 'brown-out'.

Así se desprende del informe definitivo emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, consultado por Europa Press, en el que se destaca que la decisión de no abortar el aterrizaje inmediatamente "conllevó una situación de emergencia" en la que se vieron implicados el piloto y el operador de cámara del aparato, los cuales resultaron apenas heridos durante el siniestro.

En su análisis, el órgano dependiente del Ministerio de Transportes incide en que la decisión de completar el aterrizaje por parte del piloto "desencadenó el accidente con el desplazamiento inadvertido para el piloto de la aeronave" de modo que, según dicha evaluación, el piloto gestionó "de manera incorrecta una emergencia" que, como resultado, dejó destruido el vehículo.

"La situación propició la pérdida de control de la aeronave y la colisión con un árbol", expone el informe en el que se apunta que la nube de polvo que se creó inicialmente y la performance de la aeronave hubieran permitido al piloto "abortar la maniobra" aunque "decidió continuar" con la misma, lo que le hizo perder la visibilidad.

No obstante, el documento también da cuenta de que la actuación del piloto tras la colisión estuvo encaminada a asegurar la aeronave. En esta línea, el piloto completó los procedimientos de parada de los motores al tiempo que cortó el combustible y la alimentación eléctrica antes de abandonar el helicóptero.

A ello se sumó la rápida actuación a la hora de extinguir el incendio con extintores del personal del restaurante colindante al que se dirigían a comer los ocupantes de la aeronave, lo que redujo las gravedad de las consecuencias del accidente.

De otro lado, se observa que la planificación de combustible fue la adecuada para la operación y que el lugar había sido reconocido previamente por el piloto, toda vez que las condiciones meteorológicas locales "no fueron limitativas para el vuelo". "La elección de la trayectoria de aproximación fue la correcta con el helicóptero aproado al viento", detalla el documento.

Los hechos tuvieron lugar el viernes 11 de agosto de 2023, cuando la aeronave Eurocopter AS355 NP de la Unidad de Medios Aéreos de la Dirección General de Tráfico (Umadgt) despegó del aeropuerto de Almería con un piloto y un especialista operador de cámara.

Tras once minutos de vuelo --sobre las 12,40 horas-- durante el aterrizaje en una zona "no preparada", el flujo de aire producido por el rotor principal provocó una nube de polvo y la pérdida de referencias visuales con el terreno para el piloto.

La aeronave se desplazó hacia atrás provocando el impacto del rotor de cola con un árbol y el vuelco de la aeronave. El piloto resultó ileso y el especialista operador de cámara sufrió heridas leves, mientras que la aeronave resultó destruida.

La nave siniestrada tenía como base el Centro de Gestión del Tráfico de Málaga, desde donde se da cobertura a la zona de Almería. En este caso, había sido movilizada para las tareas de vigilancia y control con motivo del festival de música electrónica Dreambeach Villaricos que se celebraba en Cuevas del Almanzora (Almería), a unos 120 kilómetros de distancia por carretera.