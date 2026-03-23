Las playas de Almería se acondicionan de cara a Semana Santa con medios municipales tras las borrascas del invierno

Una de las playas de Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ALMERÍA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las principales localidades costeras de Almería tendrán sus playas listas durante la próxima temporada turística de Semana Santa a través de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos, que mediante trabajos propios tras los sucesivos temporales de enero y febrero ultiman sus actuaciones para tener a punto los areneros, dotar de duchas y lavapiés varias de sus playas y facilitar servicios esenciales a visitantes y turistas.

Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se han destinado medios municipales al acondicionamiento de las playas más afectadas tras el paso de las borrascas, que habían afectado de forma más severa a la zona de la Urbanización y Playa Serena, de modo que con maquinaria propia se ha logrado "emparejar" el terreno.

Según ha explicado a Europa Press la concejal de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, se ha informado tanto a la Dirección General de Costas como a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de los "movimientos muy ligeros de arena" efectuados para homogeneizar las playas sin que fuera necesario acometer obras de reparación ni trasvases de arena en el litoral tras los fenómenos meteorológicos adversos de las últimas semanas.

Desde el Consistorio han garantizado que las playas roqueteras estarán listas para la Semana Santa, de modo que en núcleos como Aguadulce, Las Salinas y La Ventilla el dispositivo de zonas de sombra y pasarelas "ya está listo", mientras que en La Romanilla se ultiman las labores para dejar todo el litoral en perfecto estado para vecinos, turistas y visitantes.

Así, y de forma paralela a la adecuación del terreno, ya se está procediendo a "la instalación de la zona de sombra y de las pasarelas" en aquellas playas donde el estado del arenal es "perfecto", según ha abundado López Yélamos.

En el caso del término municipal de El Ejido, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial de limpieza y acondicionamiento del litoral que continúa operativo para acondicionar tantos los paseos marítimos y las playas, dado que las borrascas de febrero dejaron acumulaciones de restos y generaron algunos daños en la costa.

Fuentes del Consistorio ejidense han puntualizado que la limpieza de los paseos marítimos se ha practicado mediante barridos mecánicos con ayuda de una dúmper barredora, mientras que para el acondicionamiento de las playas se habilitaron dos tractores equipados, que con el apoyo de un equipo de peones realizaron las tareas de recogida de residuos.

Además, se han habilitado dos equipo de peones para la recogida manual de plásticos y otros restos que se han acumulado en las zonas dunares. Estos trabajos se continúan llevando a cabo para que las playas estén limpias y en buen estado para la Semana Santa.

Asimismo, se instalarán contenedores en los accesos principales de las playas urbanas, así como pasarelas y aseos para dar servicio a los dos chiringuitos que tienen previsto abrir para Semana Santa, como son Habana Beach y Malasombra, ambos en Almerimar.

VERA CONFÍA EN UNA AFLUENCIA "MUY POSITIVA"

En la zona del Levante, el Ayuntamiento de Vera ha llevado a cabo un "intenso" dispositivo de limpieza y acondicionamiento de las playas mediante el uso "continuado" de maquinaria especializada y dos tractores operativos de lunes a domingo, para tareas de limpieza y mantenimiento, ante la "muy positiva" previsión turística que se espera a lo largo de sus seis kilómetros de costa.

"Todos estos trabajos han sido ejecutados íntegramente por el Ayuntamiento de Vera, en previsión de la elevada afluencia de visitantes y usuarios durante la Semana Santa, permitiendo que el litoral presente unas condiciones óptimas para su disfrute", han apuntado a Europa Press desde el Consistorio veratense.

Los recientes temporales, sufridos hasta la pasada semana, han obligado a intensificar los preparativos puesto que aún no se han llevado a cabo actuaciones de regeneración ni aportes de arena por parte de la Administración General del Estado, ni se han ejecutado intervenciones específicas para la recuperación de las playas afectadas.

Asimismo, se ha trabajado en la remodelación y sustitución de los módulos de playa, tanto los destinados a servicios de baño como los de socorrismo. Con ello, el Ayuntamiento ha priorizado que el estado general de las playas permita su uso y disfrute durante este periodo vacacional aunque sus servicios de playa no entrarán en funcionamiento de forma oficial hasta el mes de junio.

En el caso de Cuevas del Almanzora, también se ha dado cuenta de las labores de limpieza realizada en los últimos días, con la colocación de contenedores y el arreglo de accesos para facilitar el paso a los visitantes en sus distintos núcleos costeros mediante maquinar.

Asimismo, desde el municipio cuevano han precisado que a lo largo de estos días se pondrán en funcionamiento las duchas y lavapiés en las playas urbanas para los usuarios, además de revisar toda la cartelería y señalización informativa.