Plaza Vieja de Almería acoge este viernes una gran fiesta con motivo de la Capitalidad Española de la Gastronomía 2019

Publicado 25/10/2018 17:50:21 CET

ALMERÍA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Almería 2019 Has No Limits' celebra este viernes en la Plaza Vieja una gran fiesta con motivo de la Capitalidad Española de la Gastronomía concedida para 2019.

Diez empresas de Sabores Almería comenzarán la jornada a las 19,00 horas mientras el concierto gratuito de Music Has No Limits se iniciará a las 21,00 horas.

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha indicado que la "proyección de nuestra gastronomía, de nuestro turismo y la marca Almería en general ha sido tan grande a nivel nacional e internacional que prácticamente ya nos sentíamos ganadores incluso antes de que se pronunciara el jurado". "Se trata de un momento histórico, que merece la pena celebrar", ha dicho.

Diez empresas englobadas en la citada marca de la Diputación Provincial van a ofrecer sus productos a los miles de almerienses que van a celebrar la designación de Almería como Capital Española de la Gastronomía.

Las empresas que participarán serán Embutidos Peñacruz, Cervezas Origen, Ginebra Mal de Ojo, Far West, El Cabo, La Cala, Las Filabres y Alborán, La Orza de Almería y Tomate Lover.

La alegría de los almerienses por el logro de capitalidad tendrá como banda sonora una gran fiesta '¡¡Almería no tiene límites!!'. Diseñado en torno al concepto la playlist de tu vida, 'Music Has No Limits' recorre grandes éxitos de la historia de la música.

La compañía adapta piezas maestras de piezas y canciones que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía creada al gusto de Vegas, Broadway o el West End londinense.