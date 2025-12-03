La población de Almería crece en 2024 con un aumento impulsado en casi dos tercios por residentes extranjeros

Archivo - Vista panorámica de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La población de la provincia de Almería ha aumentado un 1,26 por ciento, es decir, en 9.590 habitantes, durante 2024 y se ha situado en 770.554 residentes. El incremento se ha debido en gran parte a la población extranjera, que ha sumado 6.133 personas, un 3,55 por ciento más que el año anterior y equivalente al 63,95 por ciento del crecimiento total.

Así lo reflejan los primeros datos del Censo Anual de Población 2025, a 1 de enero de 2025, que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultado por Europa Press.

De este total, 592.042 tenían nacionalidad española, el 77 por ciento, y 178.512 nacionalidad extranjera, el 23 por ciento. Respecto al año anterior, la población española aumentó desde los 588.585 habitantes de 2024, mientras que la extranjera pasó de 172.379 a 178.512 residentes en 2025.

Las series del INE reflejan que la provincia contaba con 753.364 habitantes en 2023, 739.541 en 2022 y 730.430 en 2021, de modo que Almería ha registrado un incremento sostenido superior a 40.000 residentes durante el periodo 2021-2025.

Por su parte, la población andaluza aumentó en 44.851 habitantes durante 2024, un 0,5 por ciento más, y se situó en 8.676.713 residentes, un incremento que se debió especialmente a los extranjeros, cuyo número creció en 48.122 personas. Del total, 7.775.800 tenían nacionalidad española, el 89,57 por ciento, y 900.913 nacionalidad extranjera. Respecto al año anterior, las personas de nacionalidad extranjera se incrementaron un 5,64 por ciento.

La población de España aumentó en 508.602 habitantes durante 2024 y se situó en un nuevo máximo de 49.128.297 a 1 de enero de 2025. Este incremento se debió sobre todo a los extranjeros, cuyo número creció en 409.689 personas, un 6,3 por ciento más, hasta la cifra récord de 6.911.971. Las personas con nacionalidad española se incrementaron en un 0,2 por ciento, según el Censo Anual de Población del INE.

POR MUNICIPIOS

En cuanto a municipios, la capital es la que soporta el mayor número de habitantes, concretamente 204.772, una cifra que refleja un incremento del 1,39 por ciento respecto al año anterior, al sumar 2.826 residentes más y consolidar una línea ascendente sostenida en los últimos ejercicios.

Roquetas de Mar se mantiene como segundo municipio más poblado de la provincia al alcanzar los 110.054 vecinos, lo que supone una subida del 1,57 por ciento, con 1.706 nuevos habitantes en comparación con el año previo. A continuación se sitúa El Ejido, que registra 90.617 personas empadronadas, un 1,29 por ciento más que en 2024, al añadir 1.155 residentes.